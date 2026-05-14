به گزارش خبرگزاری مهر، احمد جمالالدینی در جمع تجمعات شبانه مردم شهرستان جاسک با قدردانی از همراهی آگاهانه شهروندان، اظهار داشت: مردم این خطه همواره در تمامی صحنههای سرنوشتساز کشور از جمله راهپیماییها و انتخاباتها پیشتاز بودهاند و وفاداری خود را به نظام و ایران اسلامی ثابت کردهاند.
وی با اشاره به حملات دشمن به خاک میهن خاطرنشان کرد: اگرچه جاسک یکی از مناطقی بود که بیشترین حجم اصابتهای دشمن متخاصم را تجربه کرد، اما از همان ساعات ابتدایی، همدلی میان مردم و مسئولان به شکلی شکل گرفت که موجب شگفتی همگان شد و این همبستگی اکنون به سرمایهای بزرگ برای کشور تبدیل شده است.
فرماندار جاسک با تبیین تلاشهای دشمن برای ایجاد شکاف میان حاکمیت و مردم، تصریح کرد:خون شهدا و جانفشانیهای رزمندگان در خطوط مقدم، پایههای نظام را مستحکمتر از همیشه ساخته است.
وی افزود: اگرچه پیش از این برخی نسبت به مسائل معیشتی انتقاداتی داشتند، اما تهدیدات خارجی موجب تقویت انسجام ملی شد و مردم با وحدتی مضاعف در صحنه حاضر شدند تا ثابت کنند در دفاع از کیان ایران اسلامی همصدا هستند.
جمالالدینی همچنین به وضعیت پایداری بازار اشاره کرد و اطمینان داد: با وجود شرایط خاص، هیچگونه کمبودی در زمینه تأمین کالاهای اساسی و ارزاق عمومی وجود ندارد و جلسات نظارتی و شورای تأمین به طور منظم برای حفظ آرامش و امنیت عمومی برگزار میشود.
وی در پایان ضمن قدردانی از همراهی اصناف و بازاریان، از مردم خواست هرگونه سوءاستفاده یا گرانفروشی را اطلاع دهند تا با جدیت برخورد شود، چرا که پیروزی نهایی در سایه همین وحدت و ایستادگی محقق خواهد شد.
نظر شما