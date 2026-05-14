۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۰:۲۲

فرماندار جاسک: وحدت مردم نقشه‌های دشمن را خنثی کرد

جاسک- فرماندار جاسک با تمجید از ایستادگی اهالی جاسک تأکید کرد و گفت:هوشیاری و انسجام بی‌نظیر مردم در برابر تهدیدات خارجی تمامی توطئه‌های تفرقه‌افکنانه دشمنان را بی‌اثر کرده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد جمال‌الدینی در جمع تجمعات شبانه مردم شهرستان جاسک با قدردانی از همراهی آگاهانه شهروندان، اظهار داشت: مردم این خطه همواره در تمامی صحنه‌های سرنوشت‌ساز کشور از جمله راهپیمایی‌ها و انتخابات‌ها پیشتاز بوده‌اند و وفاداری خود را به نظام و ایران اسلامی ثابت کرده‌اند.

وی با اشاره به حملات دشمن به خاک میهن خاطرنشان کرد: اگرچه جاسک یکی از مناطقی بود که بیشترین حجم اصابت‌های دشمن متخاصم را تجربه کرد، اما از همان ساعات ابتدایی، همدلی میان مردم و مسئولان به شکلی شکل گرفت که موجب شگفتی همگان شد و این همبستگی اکنون به سرمایه‌ای بزرگ برای کشور تبدیل شده است.

فرماندار جاسک با تبیین تلاش‌های دشمن برای ایجاد شکاف میان حاکمیت و مردم، تصریح کرد:خون شهدا و جان‌فشانی‌های رزمندگان در خطوط مقدم، پایه‌های نظام را مستحکم‌تر از همیشه ساخته است.

وی افزود: اگرچه پیش از این برخی نسبت به مسائل معیشتی انتقاداتی داشتند، اما تهدیدات خارجی موجب تقویت انسجام ملی شد و مردم با وحدتی مضاعف در صحنه حاضر شدند تا ثابت کنند در دفاع از کیان ایران اسلامی هم‌صدا هستند.

جمال‌الدینی همچنین به وضعیت پایداری بازار اشاره کرد و اطمینان داد: با وجود شرایط خاص، هیچ‌گونه کمبودی در زمینه تأمین کالاهای اساسی و ارزاق عمومی وجود ندارد و جلسات نظارتی و شورای تأمین به طور منظم برای حفظ آرامش و امنیت عمومی برگزار می‌شود.

وی در پایان ضمن قدردانی از همراهی اصناف و بازاریان، از مردم خواست هرگونه سوءاستفاده یا گران‌فروشی را اطلاع دهند تا با جدیت برخورد شود، چرا که پیروزی نهایی در سایه همین وحدت و ایستادگی محقق خواهد شد.

