به گزارش خبرنگار مهر، محمد پارسا عصر چهارشنبه در آئین معنوی تجدید میثاق با شهدا در گلزار شهدای خوشنام شهر آبپخش همزمان با آغاز نخستین روز کاری خود، با اشاره به جایگاه رفیع شهدا در نظام جمهوری اسلامی ایران اظهار کرد: توفیق خدمتگزاری در این نظام، مرهون ایثار، فداکاری و ازئجانگذشتگی شهداست و ما وظیفه داریم این مسیر را با تعهد، صداقت و مسئولیتپذیری ادامه دهیم.
وی فرهنگ ایثار و شهادت را یکی از مؤلفههای بنیادین هویت جامعه اسلامی دانست و افزود: چه پیش از انقلاب و چه پس از آن، منش و روش شهدا همواره چراغ راه ملت ایران بوده و امروز نیز مسئولان باید در عمل، خود را پایبند به این فرهنگ بدانند.
بخشدار جدید آبپخش با تأکید بر ضرورت ترویج فرهنگ ایثار و شهادت تصریح کرد: انتقال این فرهنگ غنی به نسلهای آینده باید از طریق ابزارهای متنوع فرهنگی از جمله فیلم، کتاب، عکس، شعر و سایر قالبهای اثرگذار دنبال شود.
پارسا در پایان ابراز امیدواری کرد: این اقدام نمادین در نخستین روز کاری، سرآغاز مسیری روشن برای مجموعه ادارات بخش آبپخش باشد و همکاران ما در طول دوران خدمت، پاسداشت سیره و آرمانهای شهدا را همواره مدنظر قرار دهند.
بخشدار جدید آبپخش، همزمان با آغاز نخستین روز کاری خود، به همراه معاون کمیته امداد استان بوشهر و جمعی از همکاران، با حضور در گلزار شهدای خوشنام شهر، با آرمانهای والای شهدا تجدید میثاق کرد و با قرائت فاتحه و اهدای گل، یاد و خاطره شهدای خوشنام را گرامی داشت و آغاز خدمت خود را با ادای احترام به مقام شامخ شهدا پیوند زد.
