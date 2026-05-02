۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۸:۲۶

بخشدار آب‌پخش: فرهنگ ایثار در نظام تعلیم و تربیت ترویج شود

بخشدار آب‌پخش: فرهنگ ایثار در نظام تعلیم و تربیت ترویج شود

بوشهر- بخشدار آب‌پخش با اشاره به جایگاه رفیع معلمان در نظام جمهوری اسلامی، گفت: فرهنگ ایثار در نظام تعلیم و تربیت ترویج شود.

محمد پارسا به مناسبت روز معلم در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به جایگاه رفیع معلمان در نظام جمهوری اسلامی،از شهیدان معلم به‌عنوان مصداق «ن وَالْقَلَم» یاد کرد و بر تداوم مسیر شهدا و ترویج فرهنگ ایثار در تعلیم و تربیت تأکید داشت.

بخشدار آب‌پخش گفت: معلمان «مهندسان روح جامعه» و «مربیانِ نسلی» هستند که امروز پرچم‌دار عزت و اقتدار کشورند.

وی افزود: شهیدان معلم، آموزه‌های خود را با خون خویش بر سینه تاریخ حک کردند و این حقیقت، معنای واقعی نقش‌آفرینی در نظام تعلیم و تربیت است.

بخشدار آب‌پخش همچنین با یادآوری حماسه‌آفرینی رزمندگان دشتستان در عملیات رمضان اظهار کرد: شهدای ما در جبهه‌های حق علیه باطل، درس ایستادگی در برابر ظلم را از مکتب نبوی آموختند و امنیت و آرامش امروز مرهون جان‌فشانی مردان بی‌ادعاست؛ همان‌هایی که در ماه میهمانی خدا راه آسمان را پیش گرفتند.

پارسا با تجدید بیعت با آرمان‌های بلند بنیان‌گذار انقلاب اسلامی و امام شهید امت و مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی)، بر ادامه مسیر پرفروغ شهدا و ترویج فرهنگ ایثار در نظام تعلیم و تربیت تأکید کرد.

