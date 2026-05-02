محمد پارسا به مناسبت روز معلم در گفتوگو با خبرنگار مهر با اشاره به جایگاه رفیع معلمان در نظام جمهوری اسلامی،از شهیدان معلم بهعنوان مصداق «ن وَالْقَلَم» یاد کرد و بر تداوم مسیر شهدا و ترویج فرهنگ ایثار در تعلیم و تربیت تأکید داشت.
بخشدار آبپخش گفت: معلمان «مهندسان روح جامعه» و «مربیانِ نسلی» هستند که امروز پرچمدار عزت و اقتدار کشورند.
وی افزود: شهیدان معلم، آموزههای خود را با خون خویش بر سینه تاریخ حک کردند و این حقیقت، معنای واقعی نقشآفرینی در نظام تعلیم و تربیت است.
بخشدار آبپخش همچنین با یادآوری حماسهآفرینی رزمندگان دشتستان در عملیات رمضان اظهار کرد: شهدای ما در جبهههای حق علیه باطل، درس ایستادگی در برابر ظلم را از مکتب نبوی آموختند و امنیت و آرامش امروز مرهون جانفشانی مردان بیادعاست؛ همانهایی که در ماه میهمانی خدا راه آسمان را پیش گرفتند.
پارسا با تجدید بیعت با آرمانهای بلند بنیانگذار انقلاب اسلامی و امام شهید امت و مقام معظم رهبری (مدظلهالعالی)، بر ادامه مسیر پرفروغ شهدا و ترویج فرهنگ ایثار در نظام تعلیم و تربیت تأکید کرد.
