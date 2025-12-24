  1. استانها
  2. کردستان
۳ دی ۱۴۰۴، ۱۷:۲۳

همتی زاده: برخورد پلیس با خودروهای فاقد معاینه فنی تشدید شد

همتی زاده: برخورد پلیس با خودروهای فاقد معاینه فنی تشدید شد

سنندج- رئیس پلیس راهور کردستان از تشدید طرح برخورد با خودروهای فاقد معاینه فنی خبر داد و گفت: خودروهای بدون معاینه فنی به‌صورت خودکار توسط دوربین‌های هوشمند ثبت تخلفات، اعمال قانون می‌شوند.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ رضا همتی‌زاده، با اشاره به اجرای جدی طرح برخورد با خودروهای فاقد معاینه فنی، اظهار کرد: نقص فنی و آلایندگی خودروها نقش مستقیمی در افزایش آلودگی هوا و وقوع سوانح جاده‌ای دارد و بر همین اساس، پلیس با این دسته از خودروها برخورد قاطع خواهد داشت.

وی افزود: خودروهایی که فاقد معاینه فنی هستند، در صورت ارتکاب سایر تخلفات رانندگی یا بروز تصادف، علاوه بر رسیدگی به تخلف اصلی، به دلیل نداشتن معاینه فنی نیز جریمه خواهند شد.

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استان کردستان با بیان اینکه این طرح از ابتدای آذرماه سال جاری آغاز شده است، گفت: با توجه به ثبت اطلاعات خودروهای دارای معاینه فنی در سامانه راهور، دوربین‌های هوشمند ثبت تخلفات به‌صورت خودکار نسبت به ثبت جریمه برای خودروهای فاقد معاینه فنی اقدام می‌کنند.

سرهنگ همتی‌زاده در پایان از شهروندان خواست با توجه به اجرای این طرح، در اسرع وقت نسبت به دریافت معاینه فنی خودروهای خود اقدام کنند تا از اعمال جریمه و بروز مشکلات بعدی جلوگیری شود.

کد خبر 6700981

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها