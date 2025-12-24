همتی زاده: برخورد پلیس با خودروهای فاقد معاینه فنی تشدید شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ رضا همتی‌زاده، با اشاره به اجرای جدی طرح برخورد با خودروهای فاقد معاینه فنی، اظهار کرد: نقص فنی و آلایندگی خودروها نقش مستقیمی در افزایش آلودگی هوا و وقوع سوانح جاده‌ای دارد و بر همین اساس، پلیس با این دسته از خودروها برخورد قاطع خواهد داشت.

وی افزود: خودروهایی که فاقد معاینه فنی هستند، در صورت ارتکاب سایر تخلفات رانندگی یا بروز تصادف، علاوه بر رسیدگی به تخلف اصلی، به دلیل نداشتن معاینه فنی نیز جریمه خواهند شد.

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استان کردستان با بیان اینکه این طرح از ابتدای آذرماه سال جاری آغاز شده است، گفت: با توجه به ثبت اطلاعات خودروهای دارای معاینه فنی در سامانه راهور، دوربین‌های هوشمند ثبت تخلفات به‌صورت خودکار نسبت به ثبت جریمه برای خودروهای فاقد معاینه فنی اقدام می‌کنند.

سرهنگ همتی‌زاده در پایان از شهروندان خواست با توجه به اجرای این طرح، در اسرع وقت نسبت به دریافت معاینه فنی خودروهای خود اقدام کنند تا از اعمال جریمه و بروز مشکلات بعدی جلوگیری شود.