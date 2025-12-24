  1. استانها
  2. گلستان
۳ دی ۱۴۰۴، ۲۳:۴۰

تصادف زنجیره‌ای در علی آباد ۱۰ مصدوم برجای گذاشت

علی آباد-مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان گلستان گفت: عصر چهارشنبه برخورد زنجیره‌ای سه پراید و یک پژو ۴۰۵ در محور گرگان به علی‌آباد منجر به مصدومیت ۱۰‌ نفر شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مرتضی سلیمی گفت: حادثه ترافیکی در محور گرگان به علی‌آباد و در نزدیکی بیمارستان بقیه‌الله اعظم شهر علی‌آباد رخ داد که طی آن سه دستگاه خودروی پراید و یک دستگاه پژو ۴۰۵ به صورت زنجیره‌ای با یکدیگر برخورد کردند.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان گلستان گفت: بلافاصله پس از دریافت گزارش از اورژانس، تیم‌های امدادی از پایگاه‌های زرین‌گل و قرق، سه تیم امدادی متشکل از ۶ نیروی آموزش‌دیده با دو دستگاه آمبولانس و یک دستگاه خودروی ست نجات به صحنه حادثه اعزام شدند.

وی افزود: در این سانحه ۱۰ نفر حادثه‌دیده اند که از این تعداد، چهار مصدوم توسط نیروهای هلال‌احمر منتقل شدند.

سلیمی همچنین به شهروندان توصیه کرد: ضمن رعایت سرعت مجاز و احتیاط لازم در رانندگی، به‌ویژه در مسیرهای برون‌شهری، از توقف و تجمع غیرضروری در محل حوادث ترافیکی خودداری کنند تا مسیر برای عبور خودروهای امدادی باز بماند.

