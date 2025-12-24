  1. استانها
  2. البرز
۳ دی ۱۴۰۴، ۱۹:۰۸

پل آزادراه شمالی کرج آماده افتتاح شد

پل آزادراه شمالی کرج آماده افتتاح شد

کرج- استاندار البرز در بازدید از پروژه پل B صفر مسیر مستقیم آزادراه شمالی کرج، سرعت پیشرفت و اهمیت این پل در مدیریت ترافیک و اتصال به تهران را مورد تأکید قرار داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مجتبی عبداللهی عصر چهارشنبه در بازدید از پروژه پل B صفر که نقطه ابتدایی آن به آزادراه شمالی کرج و اتوبان همت متصل است، ضمن ارزیابی روند ساخت، بر اهمیت بهره‌برداری سریع این پل برای تسهیل ترافیک و اتصال مستقیم به تهران تأکید کرد.

وی با اشاره به حجم عملیات انجام شده گفت: برای اجرای این پل سه‌طبقه حدود ۲ میلیون و نیم مترمکعب خاک و سنگ برداری انجام شده و این عملیات با ۳۷ انفجار کنترل شده تکمیل شده است.

استاندار البرز افزود: این پل جزو پروژه‌های بسیار مهم آزادراه است و با بهره‌برداری از آن، تنها پل B1 برای اتصال آزادراه شمالی کرج به تهران باقی مانده که در آستانه بهره‌برداری قرار دارد. مسیر مستقیم و عملکرد این پل نقش کلیدی در مدیریت جریان ترافیک دارد.

وی در پایان خاطرنشان کرد: تسریع در تکمیل و بهره‌برداری از پروژه‌های بزرگراهی و پل‌ها، از اولویت‌های اصلی برای بهبود وضعیت حمل‌ونقل و کاهش بار ترافیکی در کرج و مسیرهای منتهی به تهران است.

کد خبر 6701054

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • بهرام اسکندری IR ۰۶:۳۰ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۴
      21 29
      پاسخ
      درود به خدمتگزاری ملت و خداوند پشت و پناهتان
    • محمود IR ۰۷:۱۰ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۴
      16 25
      پاسخ
      با هر عبور از رو پل ، باید اشهدمون رو بخونیم
      • حسن خطیبی نسب IR ۱۳:۰۰ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۴
        11 5
        مهندس جان شما میساختی تا با اطمینان عبور کنیم
    • غنی IR ۱۰:۳۹ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۴
      15 23
      پاسخ
      با انجام پروژه‌های خودرو‌محور فقط و فقط آلودگی بیشتر نصیب کرجیا میشه.
    • نسرین عابدی IR ۱۸:۵۰ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۴
      0 0
      پاسخ
      مهاجرت بیش ازحدافزایش خودروعامل الودگی است نه ساختن پل
    • NL ۲۰:۵۰ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۴
      3 0
      پاسخ
      مرحوم شهید رئیسی یکبار این پروژه را بدون پل هایش افتتاح کردند.

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها