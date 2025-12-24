پل آزادراه شمالی کرج آماده افتتاح شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مجتبی عبداللهی عصر چهارشنبه در بازدید از پروژه پل B صفر که نقطه ابتدایی آن به آزادراه شمالی کرج و اتوبان همت متصل است، ضمن ارزیابی روند ساخت، بر اهمیت بهرهبرداری سریع این پل برای تسهیل ترافیک و اتصال مستقیم به تهران تأکید کرد.
وی با اشاره به حجم عملیات انجام شده گفت: برای اجرای این پل سهطبقه حدود ۲ میلیون و نیم مترمکعب خاک و سنگ برداری انجام شده و این عملیات با ۳۷ انفجار کنترل شده تکمیل شده است.
استاندار البرز افزود: این پل جزو پروژههای بسیار مهم آزادراه است و با بهرهبرداری از آن، تنها پل B1 برای اتصال آزادراه شمالی کرج به تهران باقی مانده که در آستانه بهرهبرداری قرار دارد. مسیر مستقیم و عملکرد این پل نقش کلیدی در مدیریت جریان ترافیک دارد.
وی در پایان خاطرنشان کرد: تسریع در تکمیل و بهرهبرداری از پروژههای بزرگراهی و پلها، از اولویتهای اصلی برای بهبود وضعیت حملونقل و کاهش بار ترافیکی در کرج و مسیرهای منتهی به تهران است.
