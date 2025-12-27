اجرای پزشک خانواده نیازمند برنامه عملیاتی واقدام میدانی فرمانداران است

به گزارش خبرگزاری مهر، مجتبی عبداللهی ظهر در نشست بررسی برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع، اظهار کرد: پزشک خانواده یکی از مؤثرترین راهکارها برای ساماندهی نظام سلامت، افزایش عدالت در دسترسی به خدمات درمانی و مدیریت صحیح منابع است.

وی با بیان اینکه این طرح باید با نگاهی کاملاً عملیاتی دنبال شود، افزود: برای رسیدن به وضعیت مطلوب، لازم است چارچوب مشخصی از برنامه عملیاتی تدوین و مسیر حرکت به‌صورت شفاف تعریف شود تا اقدامات بعدی بر اساس شرح وظایف هر دستگاه، با جدیت پیگیری و نظارت شود.

استاندار البرز در تشریح ابعاد این طرح گفت: در نظام ارجاع، هر خانواده دارای یک پزشک مشخص و ثابت است که به‌عنوان اولین مرجع درمانی، وضعیت سلامت افراد را پیگیری می‌کند. این فرآیند موجب می‌شود مراجعات غیرضروری به مراکز درمانی کاهش یافته و بیمار در صورت نیاز، به‌صورت هدفمند و برنامه‌ریزی‌شده به پزشکان متخصص ارجاع شود.

عبداللهی تصریح کرد: با اجرای دقیق این برنامه، هزینه‌های درمان از جیب مردم به شدت کاهش می‌یابد، خدمات درمانی منظم‌تر و عادلانه‌تر ارائه شده و دسترسی شهروندان به درمان‌های تخصصی، سریع‌تر و دقیق‌تر خواهد شد.

استاندار البرز، تأمین زیرساخت‌های لازم را شرط موفقیت این برنامه دانست و خاطرنشان کرد: فراهم‌سازی فضای فیزیکی مناسب، تأمین نیروی انسانی مورد نیاز و ایجاد هماهنگی میان‌بخشی، از الزامات اساسی موفقیت پزشک خانواده است.

وی همچنین بر ضرورت آگاهی‌بخشی به جامعه تاکید کرد و افزود: عموم مردم باید از مزایای این طرح مطلع شوند؛ طرحی که در آن خدمات سلامت از پایین‌ترین سطح (خانه‌های بهداشت) تا بالاترین سطح (مراکز تخصصی و بیمارستان‌ها) با هزینه‌ای بسیار اندک و در مواردی نزدیک به رایگان ارائه می‌شود.

استاندار البرز در پایان بر تداوم این نشست‌ها و هم‌فکری میان مدیران تاکید کرد و گفت: ایجاد درک مشترک نسبت به اهمیت و الزامات این طرح، موجب هم‌افزایی ملی و استانی در پیشبرد اهداف نظام سلامت خواهد شد.