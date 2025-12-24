ادامه صدرنشینی گیتی پسند با پیروزی مقابل قعرنشین

به گزارش خبرنگار مهر، هفته بیستم رقابت‌های فصل جاری لیگ برتر فوتسال با پیروزی دو تیم مدعی همراه بود.

گیتی‌پسند اصفهان صدرنشین فعلی توانست بهشتی‌سازه گرگان را که در قعر جدول است ببرد. همچنین مس سونگون نیز در یک بازی نزدیک موفق به بردن عرشیا آذربایجان شهر قدس شد.

نتایج کامل مسابقات هفته بیستم به شرح زیر است:

* پالایش نفت بندرعباس یک - سن ایچ ساوه ۳

*بهشتی ساز گرگان یک - گیتی پسند اصفهان ۵

* گهر زمین سیرجان ۲ - فولاد زرند ایرانیان یک

* مس سونگون ۳ - عرشیا آذربایجان شهرقدس ۲

* شهرداری ساوه ۸ - پردیس قزوین ۲

* پالایش نفت اصفهان ۲ - پالایشگاه نفت شازند صفر

* تیم جوادالائمه شهرکرد یک - فولاد هرمزگان ۲

‌در پایان بازیه اهی امروز، گیتی‌پسند با ۵۲ امتیاز به صدرنشینی مقتدرانه خود ادامه داد و در پایین جدول نیز بهشتی‌ساز گرگان با شکست مقابل صدرنشین، به رده سیزدهم جدول سقوط کرد و پایین‌تر از تیم شهرداری ساوه ۱۳ امتیازی قرار گرفت. تیم جواد الائمه شهرکرد با چهار امتیاز در قعر جدول حضور دارد.