پیروزی آسان استقلال و شکست مدعی قهرمانی

به گزارش خبرنگار مهر، هفته هشتم لیگ برتر فوتسال زنان امروز سه‌شنبه دوم دی‌ماه برگزار شد و پنج دیدار در این روز به انجام رسید. در این هفته تیم‌های استقلال، فولاد هرمزگان، گلبرگ تاکستان، ایران زمین ملارد و سپاهان موفق شدند با کسب پیروزی‌های مهم جایگاه خود را در جدول رده‌بندی تقویت کنند. سایر دیدارها نیز با رقابتی نزدیک پایان یافت و حساسیت رقابت‌ها در بالای جدول همچنان حفظ شد.

در پایان هفته هشتم رقابت‌های لیگ برتر فوتسال زنان استقلال با یک بازی کمتر و با ۲۱ امتیاز در صدر جدول قرار دارد، گلبرگ تاکستان با ۱۹ امتیاز جایگاه دوم جدول را به خود اختصاص داده و فولاد هرمزگان هم با ۱۰ امتیاز در رده سوم ایستاده است.

نتایج هفته هشتم رقابت‌های لیگ برتر فوتسال زنان به شرح زیر است:

*فولاد هرمزگان ۲- پالایش نفت آبادان یک

*مس رفسنجان یک - ایران زمین ملارد ۳

*استقلال تهران ۲- هیئت فوتبال خراسان رضوی صفر

*پالایش نفت اصفهان ۲- گلبرگ تاکستان ۴

*مس کرمان یک - نفت امیدیه یک

*سپاهان اصفهان ۴- شرکت ملی حفاری ۳