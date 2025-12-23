پیروزی آسان استقلال و شکست مدعی قهرمانی

به گزارش خبرنگار مهر، هفته هشتم لیگ برتر فوتسال زنان امروز سهشنبه دوم دیماه برگزار شد و پنج دیدار در این روز به انجام رسید. در این هفته تیمهای استقلال، فولاد هرمزگان، گلبرگ تاکستان، ایران زمین ملارد و سپاهان موفق شدند با کسب پیروزیهای مهم جایگاه خود را در جدول ردهبندی تقویت کنند. سایر دیدارها نیز با رقابتی نزدیک پایان یافت و حساسیت رقابتها در بالای جدول همچنان حفظ شد.
در پایان هفته هشتم رقابتهای لیگ برتر فوتسال زنان استقلال با یک بازی کمتر و با ۲۱ امتیاز در صدر جدول قرار دارد، گلبرگ تاکستان با ۱۹ امتیاز جایگاه دوم جدول را به خود اختصاص داده و فولاد هرمزگان هم با ۱۰ امتیاز در رده سوم ایستاده است.
نتایج هفته هشتم رقابتهای لیگ برتر فوتسال زنان به شرح زیر است:
*فولاد هرمزگان ۲- پالایش نفت آبادان یک
*مس رفسنجان یک - ایران زمین ملارد ۳
*استقلال تهران ۲- هیئت فوتبال خراسان رضوی صفر
*پالایش نفت اصفهان ۲- گلبرگ تاکستان ۴
*مس کرمان یک - نفت امیدیه یک
*سپاهان اصفهان ۴- شرکت ملی حفاری ۳
نظر شما