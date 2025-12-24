به گزارش خبرنگار مهر، سید شریف موسوی عصر امروز چهارشنبه در جریان سفر به استان بوشهر و بازدید از سایتهای فعال پرورش ماهی در قفس، راهکارهای توسعه این فعالیت در سواحل خوزستان را مورد بررسی قرار داد.
وی با تأکید بر نقش پرورش ماهی در قفس بهعنوان یکی از محورهای اصلی اقتصاد دریامحور اظهار کرد: بهرهگیری هدفمند از ظرفیت سواحل و پهنههای دریایی در کنار مشارکت مؤثر بخش خصوصی میتواند زمینه جهش تولید و توسعه پایدار آبزیپروری در استان را فراهم کند.
موسوی افزود: در مرحله نخست، هماهنگیهای لازم برای تأمین و انتقال ۲۰ قفس دریایی با ظرفیت تولید دو هزار تن انجام شده است که این قفسها در دهه مبارک فجر در دریا جانمایی و مستقر خواهند شد.
وی، سرمایهگذاری یک همت بخش خصوصی را گامی مؤثر در مسیر فعالسازی ظرفیتهای مغفول سواحل خوزستان دانست.
مدیرکل شیلات خوزستان یادآور شد: پیشتر طرح پایلوت پرورش ماهی دریایی در قفس با ظرفیت تولید ۱۰ تن در منطقه بحرکان شهرستان هندیجان اجرا و به مرحله تولید رسیده است. همچنین پهنه مطالعهشده در منطقه بحرکان شامل ۳۲ مزرعه ۵۰۰ تنی با ظرفیت کلی ۱۶ هزار تن است.
به گفته موسوی، در خوریات استان نیز ظرفیت تولید دو هزار تن در خور غزاله ماهشهر شناسایی شده که آماده جذب سرمایهگذار است.
وی در پایان با تأکید بر رویکرد توسعه مسئولانه و سازگار با محیط زیست بیان کرد: پرورش ماهی دریایی در قفس علاوه بر کمک به حفظ ذخایر طبیعی آبزیان و کاهش فشار بر صید بیرویه، از فرصتهای مناسب و توجیهپذیر سرمایهگذاری در حوزه شیلات به شمار میرود.
