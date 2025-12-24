صدور هشدار زرد هواشناسی در آذربایجان غربی؛ برف و باران در راه است

مهدی صابری در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اینکه بر اساس بررسی آخرین نقشههای پیش یابی سامانه بارشی جدید از روز جمعه ۵ دی ماه وارد استان میشود، افزود: این سامانه بارشی تا اواخر روز سه شنبه هفته آینده در مناطق جنوبی و مرکز استان موجب بارش متناوب برف و باران به همراه کاهش دما و وزش باد خواهد شد.
وی احتمال لغزندگی، آبگرفتگی معابر شهری، کولاک برف، یخبندان، کاهش دید و اخلال در ترددهای جادهای و کاهش دید افقی را از اثرات این سامانه بارشی عنوان کرد.
صابری بر لزوم آمادگی دستگاههای عضو ستاد مدیریت بحران، احتیاط در ترددهای شهری و جادهای، خودداری از تردد و اتراق در حاشیه رودخانهها و مسیلها و احتیاط در فعالیتهای کوهنوردی، پاکسازی دهانه پلها و لایروبی کانالها و آبروها، اطمینان از استحکام سازههای موقت و تابلوهای تبلیغاتی و توجه به توصیههای کارشناسان جهاد کشاورزی تاکید کرد.
