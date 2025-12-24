  1. استانها
استاندار بوشهر: تولید ۱۰۰۰مگاوات برق خورشیدی در استان محقق می شود

بوشهر- استاندار بوشهر گفت: تولید هزارمگاوات برق خورشیدی در استان بوشهر با مشارکت بخش خصوصی محقق می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، ارسلان زارع در همایش ملی سرمایه‌گذاری در انرژی‌های خورشیدی با تسلیت سالروز شهادت امام هادی (ع) و با تاکید بر حمایت دولت چهاردهم از مشارکت مردم در اجرای برنامه‌های توسعه‌ای اظهار کرد: دولت چهاردهم به دنبال اجرای این رویکرد است که مردم را در تصمیم‌سازی و سیاست‌گذاری مشارکت بدهد چراکه یکی از مؤلفه‌های تحقق مدیریت صحیح خارج کردن آن از تمرکزگرایی است.

وی با تأکید بر لزوم صرفه‌جویی در مصرف افزود: امروز و در شرایط کنونی در وضعیتی قرار داریم که رعایت الگوی صحیح مصرف و پرهیز از اسراف یک اصل است و باید به طور جدی مورد توجه باشد.

استاندار بوشهر خاطر نشان کرد: رهبر معظم انقلاب نیز در سخنرانی تلویزیونی با مردم که اوایل آذرماه امسال ایراد کردند؛ اجتناب از اسراف را مورد تاکید قرار دادند و رئیس جمهوری نیز مصرف بالای انرژی را یکی از ریشه‌های اصلی مشکلات کشور دانسته‌اند.

زارع تصریح کرد: در این مسیر و در گام نخست، دولت آغازگر مصرف بهینه انرژی از مجموعه خود شد و همانگونه که دکتر پزشکیان روز گذشته در مجلس شورای اسلامی بیان کرد؛ دولت چهاردهم معتقد به ضرورت بهره گیری از خرد جمعی و دانش کارشناسی در حل موضوعات کشور است و اولویت تولید برق را به انرژی‌های پاک و پنل‌های خورشیدی داده است.

وی اضافه کرد: انرژی خورشیدی؛ پاک، ارزان و دوستدار طبیعت است و هر مگاوات پنل خورشیدی مانع از ورود سالانه یک میلیون تن گاز CO۲ به هوا می‌شود و این زنجیره یعنی ساخت نیروگاه‌های خورشیدی، هم مشکل کمبود برق را برطرف می‌کند و هم قدم بزرگی در حفاظت از محیط زیست است.

استاندار بوشهر یادآور شد: با توجه به ظرفیت‌های خوبی که استان بوشهر از آن بهره مند است؛ از ساخت نیروگاه‌های خورشیدی که در رفع ناترازی برق اثرگذار هستند حمایت می‌کنیم و به طور جدی تسهیلگر بستر فعالیت بخش خصوصی در این حوزه برای تحقق برنامه هزار مگاواتی هستیم.

زارع بیان کرد: طبق تاکید رئیس محترم جمهور، مجوزهای صادر شده بخش خصوصی برای ساخت نیروگاه در استان بوشهر با دقت پیگیری می‌شود و شخصاً بر فرایند رفع موانع پیش روی این مسیر نظارت می‌کنم.

وی افزود: بر این اساس در استان بوشهر حدود یک‌هزار هکتار زمین به سرمایه گذاران واگذار کرده‌ایم و بنا داریم تا از ظرفیت شرکت‌های پتروشیمی مستقر در استان، شهرداری‌ها، دهیاری‌ها و فعالان اقتصادی و سرمایه گذاران، بیشتر بهره‌مند شویم.

