استاندار بوشهر: تولید ۱۰۰۰مگاوات برق خورشیدی در استان محقق می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، ارسلان زارع در همایش ملی سرمایه‌گذاری در انرژی‌های خورشیدی با تسلیت سالروز شهادت امام هادی (ع) و با تاکید بر حمایت دولت چهاردهم از مشارکت مردم در اجرای برنامه‌های توسعه‌ای اظهار کرد: دولت چهاردهم به دنبال اجرای این رویکرد است که مردم را در تصمیم‌سازی و سیاست‌گذاری مشارکت بدهد چراکه یکی از مؤلفه‌های تحقق مدیریت صحیح خارج کردن آن از تمرکزگرایی است.

وی با تأکید بر لزوم صرفه‌جویی در مصرف افزود: امروز و در شرایط کنونی در وضعیتی قرار داریم که رعایت الگوی صحیح مصرف و پرهیز از اسراف یک اصل است و باید به طور جدی مورد توجه باشد.

استاندار بوشهر خاطر نشان کرد: رهبر معظم انقلاب نیز در سخنرانی تلویزیونی با مردم که اوایل آذرماه امسال ایراد کردند؛ اجتناب از اسراف را مورد تاکید قرار دادند و رئیس جمهوری نیز مصرف بالای انرژی را یکی از ریشه‌های اصلی مشکلات کشور دانسته‌اند.

زارع تصریح کرد: در این مسیر و در گام نخست، دولت آغازگر مصرف بهینه انرژی از مجموعه خود شد و همانگونه که دکتر پزشکیان روز گذشته در مجلس شورای اسلامی بیان کرد؛ دولت چهاردهم معتقد به ضرورت بهره گیری از خرد جمعی و دانش کارشناسی در حل موضوعات کشور است و اولویت تولید برق را به انرژی‌های پاک و پنل‌های خورشیدی داده است.

وی اضافه کرد: انرژی خورشیدی؛ پاک، ارزان و دوستدار طبیعت است و هر مگاوات پنل خورشیدی مانع از ورود سالانه یک میلیون تن گاز CO۲ به هوا می‌شود و این زنجیره یعنی ساخت نیروگاه‌های خورشیدی، هم مشکل کمبود برق را برطرف می‌کند و هم قدم بزرگی در حفاظت از محیط زیست است.

استاندار بوشهر یادآور شد: با توجه به ظرفیت‌های خوبی که استان بوشهر از آن بهره مند است؛ از ساخت نیروگاه‌های خورشیدی که در رفع ناترازی برق اثرگذار هستند حمایت می‌کنیم و به طور جدی تسهیلگر بستر فعالیت بخش خصوصی در این حوزه برای تحقق برنامه هزار مگاواتی هستیم.

زارع بیان کرد: طبق تاکید رئیس محترم جمهور، مجوزهای صادر شده بخش خصوصی برای ساخت نیروگاه در استان بوشهر با دقت پیگیری می‌شود و شخصاً بر فرایند رفع موانع پیش روی این مسیر نظارت می‌کنم.

وی افزود: بر این اساس در استان بوشهر حدود یک‌هزار هکتار زمین به سرمایه گذاران واگذار کرده‌ایم و بنا داریم تا از ظرفیت شرکت‌های پتروشیمی مستقر در استان، شهرداری‌ها، دهیاری‌ها و فعالان اقتصادی و سرمایه گذاران، بیشتر بهره‌مند شویم.