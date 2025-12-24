  1. استانها
هوای قم و قنوات در شرایط ناسالم برای تمامی گروه‌ها قرار گرفت

قم- امروز چهارشنبه ۳ دی ماه شاخص کیفیت هوا در شهر قم به علت آلاینده ذرات معلق در شرایط ناسالم برای همه گروه‌ها قرار دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس اطلاعیه اداره کل حفاظت محیط زیست استان، امروز چهارشنبه ۳ دی شاخص کیفیت هوا در شهر قم و شهر قنوات به علت آلاینده ذرات معلق (PM۲/۵) در شرایط ناسالم قرار دارد.

در ضمن با توجه به پیش بینی و اعلام اداره کل هواشناسی استان مبنی بر پایداری هوا، ادامه این وضعیت یا افزایش غلظت آلاینده‌ها تا روز جمعه ۵ دی محتمل است.

توصیه می‌شود: افراد مبتلا به بیماری‌های قلبی یا ریوی، کودکان و سالمندان و مبتلایان به آسم و زنان باردار باید فعالیت‌های طولانی یا سنگین خارج از منزل را کاهش دهند.

