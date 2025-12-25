نهاده شریان حیاتی دامداری ایلام؛ تولید تنها با حمایت مستمر زنده است

خبرگزاری مهر -گروه استان‌ها: استان ایلام با جمعیت بالای دام سبک و سنگین، یکی از قطب‌های دامداری کشور به‌شمار می‌رود و سهم قابل‌توجهی از گوشت قرمز مورد نیاز کشور را تأمین می‌کند؛ ظرفیتی که به‌دلیل گستردگی مراتع و موقعیت جغرافیایی استان باعث شده در مقاطع مختلف سال دامداران استان‌های همجوار نیز برای بهره‌برداری از مراتع به این منطقه کوچ کنند و مراتع ییلاقی و قشلاقی ایلام میزبان هزاران رأس دام از استان‌های غربی کشور باشد.

در چنین شرایطی تأمین خوراک دام به یکی از نیازهای حیاتی این بخش تبدیل شده و بخش عمده‌ای از دغدغه‌های دامداران را به خود اختصاص داده؛ نیازی که در سال‌های اخیر با شدت‌گرفتن خشکسالی، کاهش پوشش گیاهی و محدودیت منابع طبیعی، ابعاد تازه‌ای یافته و دامداران را با چالش‌های جدی در مسیر تأمین نهاده‌های دامی روبه‌رو کرده است.

افزایش هزینه‌های تولید، افت بهره‌وری مراتع و وابستگی به نهاده‌های وارداتی، پایداری این حوزه را با تهدید مواجه کرده و در بسیاری از موارد به کاهش توان نگهداری دام، فروش زودهنگام یا ناخواسته‌ی دام‌ها و خروج تدریجی برخی دامداران از چرخه تولید منجر شده است.

از سوی دیگر هرگونه اختلال در روند تأمین نهاده‌ها می‌تواند زنجیره تولید را با وقفه مواجه کند و پیامدهایی چون کاهش عرضه، افزایش قیمت گوشت و فشار مضاعف بر معیشت خانوارهای وابسته به دامداری را به‌دنبال داشته باشد؛ پیامدهایی که نه‌تنها دامداران بلکه بازار مصرف را نیز متأثر می‌سازد.

در چنین شرایطی تأمین پایدار و به‌موقع نهاده‌های دامی ضرورتی انکارناپذیر برای تداوم فعالیت دامداران در استان به‌شمار می‌رود؛ ضرورتی که نقشی کلیدی در حفظ تعادل بازار، مهار نوسانات قیمتی و تأمین مستمر گوشت قرمز ایفا می‌کند و تحقق آن نیازمند برنامه‌ریزی منسجم، نظارت مؤثر بر زنجیره تأمین و بهره‌گیری از ظرفیت‌های بومی برای کاهش وابستگی به منابع بیرونی است تا دامداری ایلام بتواند در مسیر پایداری و توسعه گام‌های مؤثرتری بردارد.

توزیع ۷ هزار و ۹۰۰ تن نهاده دامی در ایلام

رئیس جهاد کشاورزی استان ایلام، در گفتگو با خبرنگار مهر از تأمین هفت‌هزار و ۹۰۰ تن انواع نهاده‌های دامی برای استان خبر داد و گفت: از این میزان، شش‌هزار و ۷۵۰ تن ذرت از خارج استان تأمین و به ایلام حمل شده که با توزیع آن، نیاز مرغداران در زمینه تأمین ذرت تا حد زیادی برطرف شده و روند تولید در واحدهای پرورش طیور به ثبات نسبی رسیده است.

حشمت عزیزان با اشاره به تأمین سایر اقلام مورد نیاز افزود: یک‌هزار و ۳۵۰ تن کنجاله سویا نیز از محل ذخایر استانی به مرغداران تخصیص یافته و این روند با هدف پشتیبانی از تولید، تثبیت بازار و جلوگیری از اختلال در زنجیره تأمین ادامه دارد.

به گفته وی، توزیع نهاده‌ها بر اساس اولویت‌بندی و با نظارت بر سامانه‌های ثبت‌نام و تخصیص انجام می‌شود تا عدالت در دسترسی و شفافیت در فرآیند توزیع حفظ شود.

عزیزان با تأکید بر تداوم روند تأمین نهاده‌ها اظهار داشت: در حال حاضر مشکل خاصی در زمینه تأمین نهاده‌های دامی در استان وجود ندارد و با اخذ مجوزهای لازم، ورود و توزیع این اقلام بدون وقفه در حال انجام است.

رئیس جهاد کشاورزی استان ایلام افزود: هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی، نظارت مستمر بر انبارها و رصد دقیق نیاز واحدهای تولیدی، از جمله اقداماتی می‌باشد که برای جلوگیری از کمبود احتمالی در دستور کار قرار گرفته است.

وی تأکید کرد: تأمین مستمر نهاده‌های دامی، نقشی کلیدی در حفظ پایداری تولید، حمایت از فعالان بخش دام و طیور و جلوگیری از نوسانات بازار ایفا می‌کند و این اداره‌کل با همکاری سایر نهادهای مسئول، تلاش می‌کند با مدیریت بهینه منابع و توزیع هدفمند نهاده‌ها، زمینه تداوم فعالیت تولیدکنندگان و ثبات در بازار محصولات پروتئینی را فراهم سازد.

وضعیت توزیع نهاده‌های دامی در ایلام

مدیرکل پشتیبانی امور دام استان ایلام، در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به بهبود وضعیت تأمین و توزیع نهاده‌های دامی در کشور، از اجرای تصمیمات جدید در سطح ملی خبر داد و گفت: با تعیین شرکت پشتیبانی امور دام به‌عنوان متولی اصلی این حوزه، روند ساماندهی نهاده‌ها در یک ماه گذشته با جدیت دنبال شده و بخش عمده‌ای از چالش‌های پیشین برطرف شده است.

احمد محمدی افزود: در این مدت، مجموعه همکاران شرکت پشتیبانی امور دام از دفتر مرکزی تا مراکز استانی، تمام توان و انرژی خود را به‌صورت شبانه‌روزی به‌کار گرفتند تا با اصلاح سازوکارها، روند تأمین و توزیع نهاده‌ها به وضعیت پایدار بازگردد و خوشبختانه این تلاش‌ها به نتیجه رسیده و شرایط نسبت به گذشته به‌مراتب بهبود یافته است.

وی با تشریح دو راهکار اصلی برای مدیریت بهتر توزیع نهاده‌ها اظهار داشت: در شیوه نخست، واردکنندگان موظف هستند محموله‌های وارداتی را در مبادی ورودی کشور مستقیماً به شرکت پشتیبانی امور دام تحویل دهند تا این شرکت به‌صورت متمرکز نسبت به بارگذاری، توزیع و نظارت اقدام کند؛ در این روش، هیچ واسطه یا جریان غیررسمی در فرآیند توزیع دخالت ندارد و اخذ هرگونه وجه مازاد بر قیمت مصوب دولتی به‌طور کامل حذف شده است.

این مسئول ادامه داد: در شیوه دوم، بخشی از واردکنندگان همچنان به‌صورت مستقیم اقدام به توزیع نهاده‌ها می‌کنند، اما این فرآیند نیز تحت نظارت کامل شرکت پشتیبانی امور دام به‌عنوان نماینده دولت انجام می‌شود تا از بروز تخلف، احتکار یا توزیع ناعادلانه جلوگیری شود.

مدیرکل پشتیبانی امور دام استان ایلام با تأکید بر اینکه وضعیت تأمین و توزیع نهاده‌ها در سطح کشور و استان در حال بازگشت به شرایط عادی است، خاطرنشان کرد: در صورت تداوم این روند و استمرار نظارت‌ها، در آینده نزدیک هیچ‌گونه محدودیت یا مشکلی در زمینه‌ی تأمین نهاده‌های دامی در سطح ملی و استانی وجود نخواهد داشت.

با توجه به بهبود نسبی در روند تأمین و توزیع نهاده‌های دامی و اجرای سازوکارهای نظارتی جدید، به‌نظر می‌رسد بخش قابل‌توجهی از چالش‌های گذشته در حال رفع‌شدن است؛ با این حال، استمرار این روند و تثبیت آن در گرو تداوم نظارت، مدیریت شفاف زنجیره تأمین و حمایت مؤثر از تولیدکنندگان خواهد بود تا دامداران و مرغداران استان بتوانند بدون دغدغه، به فعالیت خود ادامه دهند و پایداری تولید در بخش دام و طیور تضمین شود.