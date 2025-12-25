فوت مرد ۳۷ ساله همدانی بر اثر مسمومیت با گاز مونوکسیدکربن

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد مالمیر صبح پنجشنبه خبرنگار مهر با اشاره به فوت یک مرد ۳۷ ساله بر اثر مسمومیت با گاز مونوکسیدکربن در دومین روز فصل زمستان، اظهار کرد: روز گذشته و همزمان با دومین روز از فصل زمستان، مردی ۳۷ ساله در شهر همدان به دلیل مسمومیت با گاز CO جان خود را از دست داد.

وی افزود: بررسی‌های اولیه نشان می‌دهد این فرد با وجود هشدارهای مکرر درباره رعایت نکات ایمنی وسایل گرمایشی، اقدام به قرار دادن انتهای لوله بخاری در داخل سطل آب کرده که این موضوع موجب اختلال در خروج دود، تجمع و انتشار گاز مونوکسیدکربن در فضای منزل و در نهایت منجر به فوت وی شده است.

مدیرکل پزشکی قانونی استان همدان با اشاره به آمار تلفات ناشی از گازگرفتگی در سال جاری بیان کرد: از ابتدای سال جاری تا پایان آذرماه، ۸ نفر در استان همدان بر اثر مسمومیت با گاز مونوکسیدکربن جان خود را از دست داده‌اند، این در حالی است که این رقم در مدت مشابه سال گذشته ۱۵ نفر بوده که حاکی از کاهش آماری تلفات است، اما همچنان خطر این گاز جدی و تهدیدکننده محسوب می‌شود.

مالمیر با هشدار نسبت به افزایش حوادث گازگرفتگی در فصل سرما تصریح کرد: بیشترین موارد مسمومیت و فوت ناشی از گاز مونوکسیدکربن از آبان تا اسفندماه رخ می‌دهد و ضروری است شهروندان با آغاز فصل سرد، هشدارها و توصیه‌های ایمنی را جدی بگیرند.

وی در تشریح خطرات ناشی از قرار دادن لوله بخاری در آب توضیح داد: این اقدام باعث مسدود شدن مسیر خروج دود شده و در نتیجه، گاز مونوکسیدکربن که گازی بی‌رنگ و بی‌بو است، به داخل فضای منزل بازمی‌گردد؛ گازی که در مدت کوتاهی می‌تواند با کاهش اکسیژن خون، موجب بیهوشی و حتی مرگ فرد شود.

مدیرکل پزشکی قانونی استان همدان همچنین به برخی از خطاهای رایج منجر به گازگرفتگی اشاره کرد و گفت: استفاده از بخاری بدون دودکش در محیط بسته، نصب غیراستاندارد دودکش، نبود کلاهک H، نشتی یا انسداد لوله بخاری، استفاده همزمان از چند وسیله گازسوز در فضای فاقد تهویه و بستن کامل درها و پنجره‌ها به‌ویژه هنگام خواب، از مهم‌ترین عوامل بروز این حوادث است.

وی با بیان اینکه علائم اولیه مسمومیت با گاز CO شامل سردرد، سرگیجه، تهوع، ضعف، خواب‌آلودگی و تپش قلب است، افزود: در مراحل پیشرفته، این علائم می‌تواند به بیهوشی، تشنج، ایست قلبی و مرگ منجر شود.

مالمیر با تأکید بر لزوم اقدام سریع در صورت مشاهده علائم مسمومیت، اظهار کرد: در چنین شرایطی باید فرد هرچه سریع‌تر به هوای آزاد منتقل شود، درها و پنجره‌ها باز و وسایل گرمایشی خاموش شده و بلافاصله با اورژانس ۱۱۵ تماس گرفته شود.

وی در پایان با اشاره به راه‌های پیشگیری از حوادث گازگرفتگی خاطرنشان کرد: سرویس دوره‌ای وسایل گرمایشی، استفاده از دودکش استاندارد دارای کلاهک H، خودداری از هرگونه دستکاری غیراصولی دودکش، تأمین تهویه مناسب به‌ویژه در زمان خواب و استفاده از سنسورهای هشداردهنده مونوکسیدکربن، نقش مهمی در حفظ جان شهروندان دارد و بی‌توجهی به این نکات ساده می‌تواند در مدت کوتاهی به حادثه‌ای مرگبار منجر شود.