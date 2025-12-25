۶ فوتی براثر گاز مونوکسیدکربن در کهگیلویه و بویراحمد

پرویز غفارفرد در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: از ابتدای فصل پاییز تا امروز، ۱۲۴ نفر در استان دچار مسمومیت با گاز مونوکسیدکربن شدهاند که متأسفانه ۶ مورد از این حوادث به فوت منجر شده است.
وی با اشاره به خطرات این گاز گفت: گاز مونوکسیدکربن بیرنگ، بیبو و بیمزه است و علائم اولیه مسمومیت با آن شباهت زیادی به سرماخوردگی دارد که شامل سردرد، سرگیجه، حالت تهوع و استفراغ میشود.
سرپرست اورژانس ۱۱۵ کهگیلویه و بویراحمد افزود: به محض مشاهده این علائم، افراد باید فوراً از فضای آلوده خارج شده و در محیط باز قرار بگیرند و در اسرع وقت با اورژانس ۱۱۵ تماس بگیرند.
وی با تأکید بر پیشگیری از بروز چنین حوادثی تصریح کرد: استفاده از وسایل گرمایشی استاندارد، نصب صحیح دودکش و کلاهک H، و پرهیز از بهکارگیری وسایل گرمایشی غیراستاندارد در فضاهای بسته از مهمترین توصیههای ایمنی است که باید جدی گرفته شود.
غفار فرد از شهروندان خواست با رعایت نکات ایمنی و توجه به هشدارها، از بروز حوادث ناگوار ناشی از مسمومیت با گاز مونوکسیدکربن جلوگیری کنند.
