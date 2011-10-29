قاتل نامرئی در کمین است/ مرگ سه همدانی بر اثر گاز گرفتگی

به گزارش خبرنگار مهر، امسال فصل سرما زودتر از هرسال پا به شهرها و روستاهای استان همدان نهاده است به نحوی که با گذشت کمتر از 40 روز از آغاز فصل پاییز بخاری ها و وسایل گرمایشی به خانه های همدانی ها راه پیدا کرده اند.

هر ساله با شروع فصل سرما و آغاز بارندگی پاییزی و زمستانی، اخبار مربوط به گاز گرفتگی بخش حوادث رسانه‌های خبری را پر می‌کنند .

زمستان در راه است و باید مراقب قاتل نامرئی بود چراکه همه ساله با سرد شدن هوا مهمترین عاملی که موجب نگرانی خانواده ها می‌شود حوادث ناشی از گازگرفتگی و انتشار خبرهایی بر اثر این پدیده است .

بررسی اخبار منتشر شده در رسانه ها بیانگر این واقعیت است که هرچند آموزش ها در خصوص رعایت نکات ایمنی در فصل سرما تا حدودی مورد توجه بوده است اما خانواده ها کمتر به این مسئله توجه دارند.

مونوکسیدکربن گازی نامرئی و بی‌بو است که از اجاق‌ها، آبگرمکن گازی، وسایل گازی پخت و پز غذا، دستگاه‌های حرارتی از جمله بخاری،شومینه و در هنگام سوزاندن چوب و زغال متصاعد می‌شود.

اگر این گاز سمی در یک فضای محصور و بدون تهویه تجمع ‌یابد، باعث بیماری وخیم و مرگ می شود.

چراغ‌های نفتی بدون دودکش، هیترهای گازی بدون دودکش،‌ کوره‌ها،‌ اجاق چوبی،‌ اجاق‌های گاز، آتشدان‌ها، آبگرمن‌ها و اگزوز اتومبیل منابع بالقوه مونوکسیدکربن هستند که باید در هنگام استفاده از این وسایل رعایت نکات ایمنی را در اولویت قرار داد.

آمار فوت شدگان بر اثر گازگرفتگی نشان دهنده میزان توجه کم به مسائل آموزشی و رعایت نکردن نکات ایمنی در فصل سرماست .

مسمومیت با گاز منوکسیدکربن کشنده ترین مسمومیت غیرعمدی محسوب می‌شود

مسمومیت با گاز منوکسیدکربن به عنوان قاتل نامرئی، کشنده ترین مسمومیت غیرعمدی در کشور و استان همدان محسوب می‌شود به طوری که در نیمه نخست امسال سه نفر در استان همدان بر اثر گازگرفتگی جان باختند .

عمده ترین منبع تولید گاز منوکسید کربن سوختن ناقص نفت و گاز به ویژه در محیط‌ های بسته و کم اکسیژن است .

این گاز که بی رنگ، بی بو و بی مزه است میل ترکیبی زیادی با هموگلوبین خون انسان دارد و میل ترکیبی آن 250 برابر بیشتر از میل ترکیبی اکسیژن است .

بررسی نشان می دهد که استفاده از آبگرمکن یا بخاری های مستعمل یا دارای نقص فنی و بدون دودکش و وسایل حرارتی غیراستاندارد در منزل بیشترین عامل منجر به مسمومیت با گاز منوکسیدکربن است .

مونوکسید کربن جان سه همدانی را گرفت

در این خصوص مدیرکل پزشکی قانونی استان همدان با تاکید بر اینکه قاتل خاموش در کمین است، گفت: در شش ماهه نخست امسال سه مورد گازگرفتگی با مونواکسیدکربن (co) در همدان صورت گرفته و دو مرد و یک زن قربانی این بی احتیاطی شده اند .

علی احسان صالح با بیان اینکه آمار مرگ ناشی از مسمومیت با گاز co در شش ماهه نخست امسال در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 25درصد کاهش یافته است، گفت: این گاز به ظاهر بی‌ اهمیت، یکی از کشنده‌ترین گازهاست که آمار قربانیان آن در فصل سرما بیش از هر زمان دیگری است .

مدیر کل پزشکی قانونی استان همدان در ادامه گفت: متاسفانه هر ساله تعدادی از هموطنان در اثر بی‌توجهی به استفاده از نکات هشداردهنده هنگام استفاده از وسایل گرمایشی، جانشان را از دست می‌دهند .

وی افزود: سردرد همراه با احساس سنگینی، حالت گیجی، تهوع و استفراغ و سوزش شدید در ناحیه چشم و گلو، احساس گرفتگی و درد شدید در قفسه سینه از مهمترین علائم مسمومیت و گازگرفتگی با گاز مونواکسید کربن است .

رساندن اکسیژن به فرد مسموم اولین اقدام کمک کننده است

صالح با بیان اینکه اولین و مهمترین اقدام برای نجات افرادی که دچار مسمومیت با مونواکسیدکربن و سایر انواع گاز گرفتگی شده‌اند، رساندن اکسیژن (هوای تازه) به افراد است؛ گفت: باید بلافاصله دستمال مرطوبی جلو دهان و بینی‌ خود و افراد مصدوم گرفته و منبع نشت گاز شناسایی و قطع شود .

وی با بیان اینکه پیشگیری بهتر از درمان است، گفت: با توجه به شروع فصل سرما کنترل دودکش‌ها، اطمینان از خوب کارکردن آبگرمکن، بخاری‌های نفتی و گازی و کمک گرفتن از سرویس‌کار وسایل گرمایشی، از بهترین راهکارهاست .

وی با اشاره به در پیش بودن فصل سرما و افزایش استفاده مردم از وسایل گرمایشی، رعایت نکات ایمنی و اطمینان از سلامت این وسایل را در زمینه کاهش هر چه بیشتر مرگ و میر ناشی از گاز گرفتگی ضروری دانست .

باید برای هر وسیله گازسوز، دودکش مجزا در نظر گرفت

یک کارشناس اداره کل استاندارد استان همدان هم گفت: باید از بخاری های بدون دودکش در مکانهای کوچک و اتاق خواب ها و از اجاق خوراک پزی برای گرم کردن محیط اتاق و حمام دوری کرد و برای هر وسیله گاز سوز، دودکش مجزا در نظر گرفت .

امین تقوی با تاکید براینکه باید از باز بودن کانال دودکش مجهز به کلاهک اچ و ارتفاع حداقل 80 سانتیمتری کلاهک از لوله یقین حاصل کرد، گفت: تجهیز بخاری های دودکش دار به حسگرهای کاهش اکسیژن و حرارتی، پرهیز از استفاده دودکش های آلومینیومی به علت انعطاف پذیری و قرار ندادن دودکش وسایل گازسوز درون سطل آب را از دیگر نکات ایمنی در مقابله با پدیده گازگرفتگی است .

با این تفاسیر پر واضح است که توجه به این نکته ضروری است که آموزش صحیح از طریق رسانه‌های گروهی، تولید و پخش برنامه‌های آموزشی در مورد ایمنی، نحوه درست استفاده از وسایل گازسوز و هشدارهای کارشناسان می‌تواند به آگاهی خانواده ها و پیشگیری از این گونه حوادث کمک کند .

پرواضح است که سهل انگاری و جدی نگرفتن مساله و عدم رعایت موارد ایمنی و یا کوچک پنداشتن خطرات گاز سمی مونوکسیدکربن و این تصور غلط که چنین حوادثی همیشه برای دیگران رخ خواهد داد، آمار مرگ و میر بر اثر گازگرفتگی را در فصل سرما افزایش می دهد.