مسمومیت ۳ نفر با گاز مونوکسیدکربن در روستای کوندج

به گزارش خبرنگار مهر، پس از دریافت گزارش مسمومیت با گاز در ساعت ۶:۲۲ صبح پنجشنه بلافاصله دو دستگاه آمبولانس از پایگاههای اورژانس کاسپین و شریفیه به محل حادثه اعزام شدند.
در این حادثه، سه نفر شامل یک مرد ۴۷ ساله و دو زن ۴۵ و ۱۸ ساله دچار مسمومیت با گاز مونوکسیدکربن شدند. کارشناسان اورژانس پس از انجام اقدامات درمانی اولیه در محل، مصدومان را جهت دریافت مراقبتهای تکمیلی به بیمارستان بوعلی قزوین منتقل کردند.
اورژانس پیشبیمارستانی استان قزوین با تأکید بر لزوم رعایت نکات ایمنی در استفاده از وسایل گرمایشی اعلام کرد: گاز مونوکسیدکربن گازی بیرنگ و بیبو است که تجمع آن در محیطهای بسته و فاقد تهویه مناسب میتواند منجر به مسمومیت شدید و خطرات جانی شود.
این مجموعه از شهروندان خواست با بررسی دورهای وسایل گرمایشی و اطمینان از عملکرد صحیح دودکشها، از بروز حوادث مشابه پیشگیری کنند.
