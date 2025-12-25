آبرسانی پایدار به بیش از ۱۵۰۰ نفر در روستاهای ملکشاهی

مراد ملکشاهی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با اجرای پروژه‌های اصلاح و توسعه شبکه توزیع آب در هفت روستای شهرستان مشکل افت فشار آب بیش از ۱۵۰۰ نفر برطرف شد. همچنین با شستشو و لایروبی چشمه «دره‌مورت»، کیفیت آب روستاهای گنبد پیرمحمد و چم‌انار ارتقا یافت.

وی افزود: با اصلاح و توسعه ۷۰۰ متر شبکه توزیع در روستاهای کلک، سیرانه و باغ غلامعلی، ۵۵ خانوار از آب شرب پایدار، سالم و بهداشتی بهره‌مند شدند.

وی ادامه داد: در روستای قلعه جوق با اجرای ۲۵۰ متر توسعه شبکه توزیع با لوله پلی‌اتیلن سایز ۶۳، مشکل افت فشار آب چندین خانواده برطرف شد و رضایتمندی اهالی حاصل شد.

همچنین در روستای توت خوشادول ۱۵۰ متر شبکه تعویض شد و در روستای "چشمه باریک"، با اصلاح ۵۰ متر شبکه و رفع گرفتگی شبکه توزیع، مشکل افت فشار آب ۲۰ خانوار برطرف شد.

مراد ملکشاهی تصریح کرد: یکی از اقدامات اساسی و مؤثر، شستشو و لایروبی چشمه «دره‌مورت» بود که با این اقدام، تأمین آب سالم برای ۶۰۰ خانوار روستاهای "گنبد پیرمحمد" و "چم‌انار" انجام شد.

وی در پایان یادآور شد: این اقدامات در راستای سیاست‌های شرکت آب و فاضلاب استان ایلام و با هدف ارتقای سطح خدمات‌رسانی، بهبود کیفیت آب شرب و رفع مشکلات آبرسانی مناطق روستایی شهرستان ملکشاهی اجرا شده است و تلاش‌ها برای توسعه و نوسازی شبکه‌های توزیع آب و تأمین آب پایدار با جدیت ادامه دارد.