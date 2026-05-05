آب پایدار به روستاهای سنقروکلیایی رسید

صادق عزیزی در گفتگو با خبرنگار مهر، از اجرای طرحهای اصلاح و توسعه شبکه آبرسانی در چند روستای شهرستان سنقروکلیایی خبر داد و اظهار کرد این اقدامات با هدف تأمین آب سالم و پایدار برای ساکنان انجام شده است.
وی با اشاره به اجرای عملیات در روستای حسینآباد دهبنه افزود در مدت یک هفته و بدون ایجاد وقفه در تأمین آب، حدود ۹۵۰ متر لولهگذاری انجام شد که در نتیجه آن ۲۱۰ نفر از اهالی این روستا از آب شرب پایدار بهرهمند شدند.
مدیر امور آب و فاضلاب سنقروکلیایی ادامه داد در همین پروژه، ۳۰ انشعاب فرسوده اصلاح و شش انشعاب غیرمجاز نیز برای کاهش هدررفت و بهبود فشار شبکه جمعآوری شد.
عزیزی همچنین به اقدامات انجامشده در روستای حیدرآباد اشاره کرد و گفت در قالب عملیاتی ۱۰ روزه، بیش از ۲۶۰ متر شبکه آبرسانی اجرا شد که علاوه بر تأمین آب پایدار برای ۱۵۰ نفر، مشکلات فنی و بهداشتی منطقه نیز برطرف شد.
وی افزود در این طرح، شبکه فرسوده حذف و شبکه جدید جایگزین شد و همچنین مخزن قدیمی به عنوان فشارشکن مورد استفاده قرار گرفت و عملیات شستوشو و گندزدایی آن نیز انجام شد.
مدیر امور آب و فاضلاب سنقروکلیایی در ادامه از اصلاح خط انتقال آب در روستای چشمهقط خبر داد و گفت با تعویض ۲۰۰ متر از این خط، مشکل کمبود آب ۲۳۰ نفر از ساکنان بهویژه در فصل گرم برطرف شده است.
عزیزی در پایان با قدردانی از همکاری مردم و تلاش نیروهای اجرایی، تأکید کرد همراهی اهالی نقش مهمی در اجرای موفق پروژهها داشته و این روند به بهبود خدماترسانی در روستاهای منطقه کمک خواهد کرد.
