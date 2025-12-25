  1. استانها
  2. سمنان
۴ دی ۱۴۰۴، ۱۱:۴۰

درگیری با سلاح سرد در وادی السلام سمنان؛ عامل قدرت نمایی دستگیر شد

سمنان- فرمانده انتظامی استان سمنان از وقوع یک درگیری با سلاح سرد در گورستان وادی‌السلام این شهر خبر داد و گفت: فرد عامل این حادثه پس از اقدام به قدرت‌نمایی، دستگیر شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ غلامحسین عرب صبح پنجشنبه در گفتگو با خبرنگاران به میزبانی فرماندهی انتظامی سمنان از وقوع یک مورد درگیری با سلاح سرد در وادی السلام خبر داد و گفت: در پی این گزارش بلافاصله موضوع در دستور کار رسیدگی قرار گرفت.

وی افزود: مأموران کلانتری ۱۳ گلستان پس از حضور در محل موفق به شناسایی فرد مورد نظر و دستگیری او در کمترین زمان ممکن شدند.

فرمانده انتظامی سمنان ادامه داد: بررسی‌ها حاکی از این بود که این فرد علاوه بر درگیری سابقه فحاشی و توهین به افراد خاص در مجازی را نیز داشته است.

عرب با تاکید بر اینکه اقدامات این متهم منجر به جریحه دار شدن عفت عمومی شده بود، تصریح کرد: متهم به مراجع قضائی معرفی و روانه زندان شد.

وی افزود: امنیت خط قرمز پلیس است و با هر فرد یا گروهی که آن را به مخاطره بیاندازد قطعاً بدون اغماض برخورد می‌شود.

کد خبر 6701560

