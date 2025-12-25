سوال از پزشکیان در مجلس کلید خورد

به گزارش خبرگزاری مهر، حجتالاسلام مجتبی ذوالنور نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی در گفتوگویی، از طرح سوال جمعی از نمایندگان از مسعود پزشکیان رئیسجمهور در مجلس خبر داد.
وی افزود: وضعیت اقتصادی کشور محور سوال این نمایندگان مجلس از رئیس جمهور است.
نماینده قم در مجلس با بیان اینکه برای کلید خوردن طرح سوال از رئیس جمهور به امضای ۷۳ نماینده نیاز است تا فرایند سوال آغاز شود، گفت: استقبال از طرح سوال از رئیس جمهور خوب بوده و تلاش خواهیم کرد تا تعداد امضاها بیش از ۷۳ باشد تا اگر به هر دلیلی تعدادی از نمایندگان امضاهای خود را پس گرفتند، تعداد امضاها از حد نصاب پایینتر نیاید.
ذوالنور بیان کرد: در روزهای یکشنبه و دوشنبه هفته آینده روند جمعآوری امضاها تکمیل خواهد شد و طرح سوال از رئیسجمهور تعیین تکلیف خواهد شد تا برای طی کردن روند قانونی تقدیم هیئت رئیسه مجلس شود.
