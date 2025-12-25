سرهنگ پیمان کرمی در گفت وگو با خبرنگار مهر، جزئیات این محدودیت‌ها را تشریح کرد و گفت: تردد انواع وسایل نقلیه از ساعت ۱۲ ظهر روز جمعه، پنجم دی ماه، از مسیر آزادراه تهران-شمال به سمت استان مازندران ممنوع خواهد شد.

وی افزود: همچنین تردد از ساعت ۱۳ همان روز، از ابتدای پل زنگوله (انتهای دهانه شمالی تونل البرز) به سمت چالوس، صرفاً با اعلام و صلاحدید مأموران پلیس راه، ممنوع می‌شود.

رئیس پلیس راه البرز در خصوص محدودیت خروجی از کرج نیز تصریح کرد: خودروهایی که قصد سفر به استان مازندران را دارند، از ساعت ۱۱ صبح روز جمعه، تردد آن‌ها از میدان امیرکبیر کرج به سمت چالوس کنترل و ممنوع خواهد شد.

یک طرفه شدن مسیر بازگشت

کرمی با اشاره به بازگشت مسافران، بیان کرد: بر اساس پیش‌بینی‌ها، تردد وسایل نقلیه از مرزن آباد به سمت کرج و تهران از ساعت ۱۵ روز جمعه با اعلام مأموران پلیس راه مستقر در محل، به صورت موقتی و یک طرفه انجام خواهد شد.

نظارت نامحسوس و توصیه‌های ایمنی

این مقام انتظامی یادآور شد: امسال با استفاده از تیم‌های پلیس نامحسوس و همچنین ظرفیت کامل دوربین‌های هوشمند، نظارت دقیقی بر تخلفات رانندگی در تمام محورهای ارتباطی استان البرز اعمال خواهد شد.

رئیس پلیس راه البرز با تأکید بر شرایط جوی فصلی، توصیه کرد: رانندگان به دلیل برودت هوا و احتمال بارش باران و برف، به‌ویژه در ارتفاعات، سفر خود را به تجهیزات کامل زمستانی، از جمله زنجیر چرخ، مجهز کنند.

وی متذکر شد: اطمینان از سلامت فنی خودروها، به خصوص بخاری و برف پاک‌کن، و همراه داشتن سوخت کافی، لباس گرم و مواد غذایی، از مهم‌ترین توصیه‌های پلیس راه برای پیشگیری از حوادث و مشکلات احتمالی در طول مسیر است.

جاده ۱۶۰ کیلومتری کرج-چالوس، نیمی در حوزه استان البرز و نیمی دیگر در استان مازندران قرار دارد.