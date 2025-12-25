  1. استانها
۵ دی ۱۴۰۴، ۰:۱۵

چهارمین عضو خانواده بوکانی در اثر انفجار مواد محترقه جان باخت

ارومیه- یک هفته پس از مرگ سه نفر از اعضای یک خانواده بوکانی در پی انفجار مواد محترقه، چهارمین و آخرین عضو خانواده نیز که بر اثر شدت جراحات در بیمارستان بستری بود، روز پنجشنبه جان باخت.

به گزارش خبرگزاری مهر، این حادثه ٢٦ آذر ماه در محله زیباشهر بوکان روی داد که بر اثر انفجار مواد محترقه چهار نفر از اعضای یک خانواده شامل پدر، مادر و دو دختر به شدت مجروح شدند و شدت انفجار به حدی بود که حدود ۸۰ درصد واحد مسکونی تخریب شد.

چند روز پس از حادثه، پدر ۴۴ ساله و مادر ۴۰ ساله خانواده در یکی از مراکز درمانی ارومیه جان باختند.

دوم دی ماه نیز دختر ۲۰ ساله آنان به دلیل شدت جراحات فوت کرد، اما دختر ۱۳ ساله این خانواده همچنان در وضعیت نامساعد در بخش مراقبت‌های ویژه یکی از بیمارستان‌های مرکز استان بستری بود که امروز پنجشنبه او هم درگذشت و تراژدی مرگ اعضای یک خانواده در پی سهل انگاری و ساخت مواد محترقه تکمیل شد.

