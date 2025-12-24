عبور پرسپولیس از پزشکان تیم؛ هافبک خارجی در خارج درمان می شود!

به گزارش خبرنگار مهر، مارکو باکیچ هافبک مونتهنگرویی تیم فوتبال پرسپولیس، پس از مصدومیتی که در جریان دیدار مقابل تراکتور با آن مواجه شد بار دیگر از ناحیه ران پا دچار آسیبدیدگی شد تا مدتی از تمرینات سرخپوشان دور بماند.
با وجود آنکه باکیچ قبل از این هم با وجود مصدومیت به میدان رفته بود به دلیل بازگشت درد از ناحیه ران پا نتوانست در تمرینات سه روز گذشته شرکت کند و اینگونه دیدار مقابل مس رفسنجان را نیز از دست بدهد. در همین راستا و با هماهنگی کادر فنی و مدیران باشگاه، این بازیکن راهی مونتهنگرو شد تا دوران درمان و ریکاوری خود را در کنار خانوادهاش پشت سر بگذارد.
بر اساس اعلام پزشکان، روند درمان باکیچ بین ۷ تا ۱۰ روز زمان خواهد برد و انتظار میرود او همزمان با آغاز دوباره تمرینات پرسپولیس، به جمع سرخپوشان بازگردد.
مصدومیت دوباره این هافبک خارجی، به یکی از محورهای اصلی نارضایتی کادر فنی و مدیران باشگاه پرسپولیس تبدیل شده است. موضوعی که باعث شده این بار با سفر باکیچ به زادگاهش برای طی کردن مراحل درمان موافقت شود. این اتفاق همچنین بار دیگر نگاهها را به سمت عملکرد و ساختار کادر پزشکی باشگاه معطوف کرده تا تصمیمگیریهای جدیتری در این بخش اتخاذ شود.
