ترکیب تیم فوتبال پرسپولیس برای بازی با مس رفسنجان اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم‌های فوتبال پرسپولیس و مس رفسنجان در هفته پانزدهم لیگ برتر امروز جمعه ۵ دی و از ساعت ۱۶:۱۵ با قضاوت موعود بنیادی فرد در ورزشگاه شهدای مس رو در روی هم قرار می‌گیرند.

در ترکیب پرسپولیس برای بازی امروز بار دیگر حسین ابرقویی نژاد به مرتضی پورعلی گنجی ترجیح داده شده تا مدافع با تجربه سرخ‌ها بار دیگر کار را از روی نیمکت آغاز کند.

مارکو باکیچ هافبک خارجی پرسپولیس هم که بار دیگر مصدوم شده راهی کشورش مونته نگرو شده است و میلاد سرلک و سروش رفیعی دو بازیکن میانه زمین پرسپولیس هستند.

اوسمار ویه را سرمربی پرسپولیس برای کسب سه امتیاز به ترکیب ثابت سرخ‌ها نسبت به بازی قبل دست نزده است.

ترکیب پرسپولیس برای بازی با مس رفسنجان به شرح زیر است:

پیام نیازمند، حسین ابرقویی‌نژاد، محمدحسین کنعانی‌زادگان، یعقوب براجعه، میلاد محمدی، میلاد سرلک، سروش رفیعی، اوستون ارونوف، محمد عمری، تیوی بیفوما و علی علیپور.