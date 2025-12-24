به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، کمیته انضباطی رأی خود را در خصوص تخلفات رخ داده در دیدار تراکتور و پرسپولیس صادر کرد.

رأی صادره به شرح زیر است:

در خصوص گزارش مقامات رسمی در رابطه با تخلفات حادث شده در بازی بین دو تیم تراکتور تبریز و پرسپولیس تهران در تاریخ ۲۷ آذرماه از سری مسابقات فوتبال جام حذفی کشور مبنی بر استفاده یکپارچه از الفاظ موهن علیه بازیکنان و کادر فنی باشگاه پرسپولیس و استفاده از مواد دودزا، لیزر و توهین به داور مسابقه توسط تماشاگران منتسب و همچنین عدم کنترل و مدیریت سکوها از سوی کانون هواداران و مشوقین حاضر در سکوهای ورزشگاه یادگار امام تبریز با توجه به مجموع اوراق و محتویات پرونده از جمله گزارش‌های داور و نماینده فدراسیون، فیلم‌های منتشره از رفتار تماشاگران حاضر در ورزشگاه یاد شده قبل و حین مسابقه، گزارش مقامات رسمی فدراسیون به شماره ۲۰۶۴ مورخ ۲۹ آذر ماه و سایر قرائن و امارات موجود در پرونده تخلفات انتسابی محرز و مسلم تشخیص و در نتیجه با عنایت به مفاد مواد ۸۵ و ۸۶ مقررات انضباطی مبنی بر مسئولیت باشگاه میزبان در قبال رفتارهای خلاف قانون تماشاگران قبل، حین و پس از مسابقه و همچنین مفاد آئین نامه نحوه تشکیل و فعالیت کانون هواداران باشگاه‌های فوتبال مصوب ۱۴۰۳ هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال از جمله مواد ۴ و ۵ این آئین نامه در رابطه با مسئولیت نظم بخشی و حسن رفتار و هدایت هواداران در مقاطع مختلف حضور تماشاگران در سکوهای ورزشگاه توسط کانون هواداران و سرگروه‌ها و مشوقین «لیدر» حکم بر محرومیت باشگاه تراکتور تبریز در فصل جاری جام حذفی از حضور کلیه تماشاگران در مسابقاتی که میزبان می‌باشد و محروم از حضور تماشاگران منتسب در مسابقاتی که میهمان باشد (صرفاً محرومیت حضور هواداران میهمان در ورزشگاه) و محرومیت تمامی تماشاگران در مصاف احتمالی با باشگاه پرسپولیس در جام حذفی فصل آینده به عنوان میزبان و محروم از تماشاگران منتسب در صورتیکه در این بازی میهمان باشد (صرفاً محرومیت حضور تماشاگران میهمان در ورزشگاه) همچنین پرداخت مبلغ ۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیارد ریال جریمه نقدی با لحاظ بند یک ماده ۹۱ مقررات انضباطی که اشعار می‌دارد اگر شخصی به علت تخلف متعدد مستحق جرایم نقدی متعدد باشد رکن قضائی می‌تواند میزان جریمه را تا حداکثر ۵۰ درصد بیشترین جریمه تعیین شده مربوط به آن تخلف افزایش دهد و نیز محرومیت سر مشوقین آقایان وحید رسول‌زاده، طائب لطفی، محمد فنایی، سینا فروغی، کاظم پاک، اکبر فرهمند، علی حسامی، سجاد لیقانی، بابک خوش زبان، حبیب آرزومند، جبرئیل غنی و اسد نوتاج به مدت شش ماه از حضور در تمامی ورزشگاه‌های محل برگزاری مسابقات تیم تراکتور مستند به مواد ۵۱ و ۱۱۷ مقررات یاد شده صادر می‌گردد و در خصوص تخلف نشر اکاذیب مطروحه از سوی آقای کریم جمالی مدیر رسانه باشگاه تراکتور تبریز نیز با توجه به محتویات پرونده و مطالب منتشره از سوی ایشان در کنفرانس خبری پس از مسابقه دو تیم نامبرده مستند به ماده ۷۱ مقررات انضباطی به دو جلسه محرومیت از همراهی تیم خود با احتساب محرومیت ناشی از دستور موقت به شماره ۱۳۳۵ مورخ ۲۹ آذر محکوم می‌گردد. رأی صادره تماماً ظرف مهلت ۷ روز از تاریخ صدور قابل تجدید نظرخواهی نزد کمیته استیناف بوده و به جز جریمه تعیینی نسبت به سایر موارد قابل اجرا می‌باشد.