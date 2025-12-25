به گزارش خبرنگار مهر، هفته دوازدهم هجدهمین دوره لیگ برتر فوتبال زنان ایران (جمعه ۵ دی از ساعت ۱۴) با مجموعه‌ای از دیدارهای حساس و تعیین‌کننده پیگیری خواهد شد. خاتون بم صدرنشین بی‌رقیب فصل با ۳۳ امتیاز و رکورد ۱۰۰ درصد پیروزی در ورزشگاه خانگی خود میزبان ایستا البرز خواهد بود. ایستا در هفته یازدهم نشان داد که برای رسیدن به جمع مدعیان آماده است و در دیدار مقابل ملوان بندرانزلی با تساوی توانست امتیاز حساس خارج از خانه را به دست بیاورد. دیدار مقابل خاتون بم فرصت بزرگی برای ایستا است تا فاصله خود با تیم صدرنشین را کاهش دهد و در عین حال چالشی برای شاگردان مرضیه جعفری محسوب می‌شود تا رکورد بی‌نقص خود را ادامه دهند.

در یکی دیگر از بازی‌های جذاب هفته پرسپولیس تهران میزبان گل‌گهر سیرجان خواهد بود. سرخ‌پوشان در هفته یازدهم با نتیجه دو بر یک از سد ایساتیس کران فارس گذشتند و حالا باید مقابل تیم دوم جدول قرار بگیرند که با ۲۸ امتیاز و نمایش‌های منظم در هفته‌های اخیر یکی از مدعیان اصلی قهرمانی است. این دیدار می‌تواند تعیین‌کننده وضعیت بالای جدول و جایگاه نهایی تیم‌ها در پایان نیم‌فصل دوم باشد و قطعاً رقابتی پرفشار و جذاب را به نمایش خواهد گذاشت.

همچنین زنان سپاهان و پالایش گاز ایلام در یکی از بازی‌های حساس میانی جدول به مصاف هم خواهند رفت تا هر دو تیم بتوانند جایگاه خود را تثبیت کنند و با کسب امتیاز فاصله‌ای امن از ته جدول ایجاد کنند. در دیگر دیدارها ملوان بندرانزلی میزبان ایساتیس کران فارس است و آوا تهران نیز میزبان یاسام کردستان خواهد بود.

با نزدیک شدن به پایان نیم‌فصل دوم هر امتیاز اهمیت ویژه‌ای پیدا کرده است. تیم‌های صدرنشین برای حفظ جایگاه و فاصله با تعقیب‌کننده‌ها تلاش می‌کنند و تیم‌های میانی و پایین جدول نیز برای تثبیت موقعیت خود و جلوگیری از سقوط به لیگ یک انگیزه مضاعف دارند. همچنین این هفته فرصت مناسبی است تا بازیکنان جوان با نمایش‌های خود توانایی‌های خود را به کادر فنی تیم‌ها و هواداران نشان دهند و نقش مهمی در تعیین نتیجه مسابقات ایفا کنند.

برنامه هفته دوازدهم لیگ برتر فوتبال زنان به شرح زیر است:

*سپاهان اصفهان - پالایش گاز ایلام

*آوا تهران - نماینده کردستان

*پرسپولیس تهران - گل گهرسیرجان

*ملوان بندرانزلی - فرا ایساتیس کران فارس

*خاتون بم- سنگین ماشین ایستا البرز