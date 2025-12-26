قدردانی ونزوئلا از روسیه به دلیل محکومیت اقدامات آمریکا در کارائیب

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، «ایوا گیل» (Ivan Gil) وزیر امور خارجه ونزوئلا، در پیامی در کانال تلگرام خود اعلام کرد: «به نیابت از رئیس‌جمهور نیکولاس مادورو، از دولت روسیه بابت حمایت ارزشمند از تلاش‌های مادورو در دفاع از حاکمیت و منافع ملت ونزوئلا در برابر تهدیدها و اقدامات غیرقانونی نظامی آمریکا در کارائیب، صمیمانه سپاسگزاریم.»

وی همچنین بر نقش ثابت روسیه در حفظ صلح و ثبات اقتصادی، سیاسی و اجتماعی منطقه تأکید کرد.

این موضع‌گیری وزیر امور خارجه ونزوئلا یک روز پس از آن صورت گرفت که ماریا زاخارووا، سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه، در نشست خبری ۲۵ دسامبر، اقدامات آمریکا برای بی‌ثبات‌سازی اوضاع پیرامون ونزوئلا را به شدت محکوم کرد.

در همین حال، تنش‌ها در کارائیب رو به افزایش است. آمریکا با استقرار گسترده نظامی شامل ناو هواپیمابر «جرالد آر. فورد»، یک زیردریایی هسته‌ای و بیش از ۱۶ هزار نظامی، فشارها بر ونزوئلا را تشدید کرده است. نیروهای آمریکایی از سپتامبر تاکنون دست‌کم ۲۰ قایق تندرو را در آب‌های بین‌المللی غرق کرده‌اند که به مرگ بیش از ۸۰ نفر انجامیده است. واشنگتن مدعی است که این افراد قاچاقچی مواد مخدر بوده‌اند.

علاوه بر این، آمریکا حریم هوایی ونزوئلا را مسدود کرده و تحریم‌هایی علیه نفتکش‌های این کشور اعمال کرده است.

رسانه‌های آمریکایی نیز احتمال حمله به تأسیسات مرتبط با کارتل‌های مواد مخدر در ونزوئلا را مطرح کرده‌اند.

در مقابل، روسیه بارها خواستار اتخاذ رویکردی واقع‌بینانه از سوی واشنگتن شده و هشدار داده است که ادامه سیاست‌های تهاجمی آمریکا می‌تواند پیامدهایی خطرناک برای کل منطقه به همراه داشته باشد.