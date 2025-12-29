  1. بین الملل
  2. آمریکای لاتین
۸ دی ۱۴۰۴، ۱۰:۱۲

مادورو: آیا کشتن کودکان غزه مورد تأیید مسیح (ع) است؟

رئیس‌جمهوری ونزوئلا خطاب به کشورهای مسیحی‌نشین حامی رژیم صهیونیستی گفت: آیا کشتن کودکان غزه مورد تأیید مسیح (ع) است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از راشا تودی، نیکلاس مادورو رئیس جمهوری ونزوئلا در دیدار سال نو با نیروهای مسلح این کشور گفت: آیا کشتن کودکان غزه، مورد تأیید مسیح (ع) است.

وی با اشاره به تهدیدات آمریکا علیه ونزوئلا این پرسش را مطرح کرد: آیا مسیح (ع)، تهدید ملت‌های مسیحی مثل ونزوئلا را جایز می‌داند؟

رئیس جمهوری ونزوئلا از نیروهای مسلح این کشور به خاطر شجاعت در مقابل تهدیدات آمریکا قدردانی کرد و افزود: سال ۲۰۲۵، قدرت ملت ونزوئلا تثبیت شد. این قدرت نه در یک کتاب یا نظریه و سخنرانی، بلکه در میدان عمل تثبیت شده است.

مادورو، قدرت فرهنگی و معنوی مردم ونزوئلا را بیش از گذشته دانست و گفت: اکنون، کودکان ونزوئلایی احساس می‌کنند دیگر کشورشان مستعمره کشور دیگری نیست.

وی، تلاش ملت ونزوئلا برای افزایش قدرت سیاسی، نظامی، اقتصادی و علمی این کشور را ستود و افزود: باید برای مقاومت طولانی فعال و مؤثر آماده باشیم.

در شرایطی که آمریکا، ونزوئلا را محاصره نظامی و اقتصادی کرده و خواهان کناره گیری دولت این کشور است، کاراکاس، هدف از تهدیدات واشنگتن را تسلط بر منابع نفت این منطقه عنوان می‌کند.

