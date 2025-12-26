به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، دولت ژاپن امروز جمعه بودجه‌ای بی‌سابقه برای سال مالی آینده تصویب کرد که از ۱۲۲.۳ تریلیون ین (حدود ۷۸۴.۶ میلیارد دلار) فراتر می‌رود، چرا که توکیو در تلاش است تا محرک‌های مالی را با نگرانی‌ها درباره بدهی‌های فزاینده متعادل کند.

ژاپن اعلام کرده است که این افزایش بی‌سابقه‌ در هزینه‌های دفاعی را برای رسیدگی به چالش‌های امنیتی فزاینده در منطقه اعمال می کند.

دولت ژاپن اعلام کرد این بودجه که از آوریل ۲۰۲۶ آغاز می‌شود و اوایل سال آینده به پارلمان ارائه خواهد شد، بزرگترین بودجه در تاریخ ژاپن است و از بودجه ۱۱۵.۲ تریلیون ینی امسال پیشی می‌گیرد.

دولت این کشور همچنین بودجه دفاعی بی‌سابقه‌ای بالغ بر ۹ تریلیون ین (حدود ۵۸ میلیارد دلار) را تصویب کرد که نسبت به سال قبل ۹.۴ درصد افزایش داشته و بخشی از برنامه پنج ساله برای دو برابر کردن هزینه‌های نظامی به ۲ درصد از تولید ناخالص داخلی است.

این بودجه شامل اختصاص بیش از ۹۷۰ میلیارد ین برای تقویت قابلیت‌های موشک‌های دوربرد، از جمله خرید موشک‌های «نوع ۱۲» ساخت داخل است که بردی حدود ۱۰۰۰ کیلومتر دارند و تقویت زرادخانه پهپادها و قابلیت‌های دفاع ساحلی را نیز شامل می شود.

این اقدامات دولت ژاپن در بحبوحه تشدید تنش‌های منطقه‌ای، به ویژه با چین، که در راهبرد امنیت ملی ۲۰۲۲ ژاپن به عنوان «بزرگترین چالش راهبردی» این کشور توصیف شده است، انجام می گیرد.

تصویب بزرگترین بودجه دفاعی تاریخ ژاپن در حالی است که این کشور بالاترین نسبت بدهی را در میان کشورهای توسعه‌یافته با بیش از دو برابر اندازه اقتصاد خود دارد و با چالش‌های بیشتری در رابطه با افزایش هزینه‌های استقراض مواجه است.