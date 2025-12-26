برپایی پنجمین نمایشگاه کتاب دهگلان با عرضه بیش از هزار عنوان کتاب

مسئول برگزاری این نمایشگاه در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با اشاره به عرضه بیش از یک‌هزار عنوان کتاب در این نمایشگاه، اظهار کرد: کتاب‌های ارائه‌شده بخش‌های متنوعی از جمله کودک و نوجوان، زنان، تاریخی، روان‌شناسی، کتاب‌های مرجع و دیگر موضوعات فرهنگی را شامل می‌شود.

علیرضا رضائیان هدف از برپایی این نمایشگاه را توسعه و ترویج فرهنگ کتاب‌خوانی در جامعه عنوان کرد و افزود: خانواده‌ها نقش مهمی در ایجاد علاقه به مطالعه دارند و لازم است با حضور در این نمایشگاه، فرزندان خود را به کتاب و کتاب‌خوانی ترغیب کنند.

رضائیان تصریح کرد: این نمایشگاه در سالن ورزشی بسکتبال واقع در پشت فرمانداری دهگلان مستقر است و از صبح تا شب به صورت یکسره میزبان علاقه‌مندان خواهد بود.

وی اضافه کرد: نمایشگاه یاد شده با بیش از هزار عنوان کتاب مورد استقبال مردم به ویژه دانش‌آموزان بوده است.

وی تصریح کرد: این نمایشگاه تا نهم دیماه در معرض بازدید علاقمندان به کتاب و کتابخوانی است.