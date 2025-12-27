به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال خیبر خرم‌آباد عصر امروز شنبه ششم دی‌ماه ۱۴۰۴ در چارچوب رقابت‌های هفته پانزدهم لیگ برتر فوتبال ایران، در ورزشگاه پاس قوامین تهران به مصاف تیم پیکان تهران می‌رود.

ترکیب خیبر خرم‌آباد در دیدار امروز

بر اساس اعلام کادر فنی، ترکیب ابتدایی تیم خیبر خرم‌آباد برای این مسابقه به شرح زیر است:

حسین پورحمیدی

محسن سفیدچغایی

سید احسان حسینی

عرفان معصومی

مهدی گودرزی

صادق بوصبیح

علیرضا آراسته

آرین معالی

علی خانزادی

اسماعیل بابایی

عارف قزل

جزئیات دیدار خیبر و پیکان

این دیدار از هفته پانزدهم لیگ برتر فوتبال کشور، امروز شنبه ششم دی‌ماه ۱۴۰۴، از ساعت ۱۵:۳۰ در ورزشگاه پاس قوامین تهران برگزار خواهد شد.

تیم خیبر خرم‌آباد در این دیدار به دنبال کسب نتیجه‌ای مطلوب برای تثبیت جایگاه خود در جدول رقابت‌هاست.