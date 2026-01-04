  1. ورزش
۱۴ دی ۱۴۰۴، ۱۹:۲۲

عملکرد درخشان منصوریان در عراق ادامه دارد؛برد قاطع الطلبه مقابل القاسم

تیم فوتبال الطلبه عراق با کسب پیروزی قاطع در هفته دهم لیگ ستارگان این کشور به رتبه سوم جدول صعود کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیم‌های فوتبال الطلبه و القاسم از هفته دهم لیگ ستارگان عراق امشب برگزار شد که با برتری ۳ بر صفر شاگردان علیرضا منصوریان در الطلبه همراه بود.

الطلبه با این پیروزی ۱۸ امتیازی شد تا با حضور در رتبه سوم، صعود خیره کننده‌ای در جدول رده بندی بازی‌ها داشته باشد.

نکته قابل توجه این مسابقه، اخراج دو بازیکن تیم الطلبه بود که باعث شد شاگردان منصوریان در شرایطی دشوار و با ۹ نفر، سه امتیاز ارزشمند بازی را کسب کنند و حریف خود را در هم بکوبند.

الطلبه از زمان حضور منصوریان ۳ بازی انجام داده است که با ۷ امتیاز در لیگ فوتبال باشگاهی عراق همراه بوده است.

