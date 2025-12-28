به گزارش خبرنگار مهر، منوچهر حبیبی استاندار کرمانشاه، صبح یکشنبه در جلسه شورای راهبری برنامه اقدام شبکه مدیریت محله‌محور استان کرمانشاه که با حضور معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری، فرماندار و شهردار کرمانشاه و جمعی از مدیران برگزار شد، بر ضرورت استقرار مدیریت محله‌محور در ساختار اداره شهر تأکید کرد.

استاندار کرمانشاه با اشاره به شرایط خاص کشور و تجربیات حاصل از جنگ ۱۲ روزه اظهار کرد: در برخی محلات به دلیل محدودیت دسترسی و اختلال در ارتباطات، انتقال نیازها و کمبودها با دشواری همراه بوده و همین موضوع ضرورت مدیریت محله‌محور را بیش از گذشته نمایان کرده است.

وی با بیان اینکه در کلانشهری مانند کرمانشاه، مدیریت متمرکز پاسخگوی همه نیازها نیست، افزود: تنوع جمعیتی، گستردگی جغرافیایی و پیچیدگی مسائل اجتماعی ایجاب می‌کند که برنامه‌ریزی‌ها با رویکرد محله‌ای انجام شود تا مسائل به‌صورت دقیق، هدفمند و متناسب با شرایط هر محله شناسایی و حل شود.

حبیبی با اشاره به تغییر سبک زندگی، گسترش آپارتمان‌نشینی و شکل‌گیری سکونتگاه‌های غیررسمی در اطراف شهر کرمانشاه گفت: امروز در یک ساختمان ممکن است سبک‌های زندگی متفاوتی در کنار هم باشند و بدون سازوکار محله‌محور این وضعیت می‌تواند به بروز چالش‌های اجتماعی منجر شود؛ از این‌رو تقویت هویت محله‌ای یک ضرورت است.

استاندار کرمانشاه در پایان با اشاره به تشکیل شورای محله به‌عنوان حلقه اتصال مردم و دستگاه‌های اجرایی تصریح کرد: مدیریت محله‌محور با شفاف‌سازی، افزایش اعتماد عمومی و اقناع اجتماعی، زمینه مشارکت بیشتر مردم را فراهم می‌کند و می‌تواند کرمانشاه را به الگویی موفق در کاهش آسیب‌های اجتماعی و ارتقای کیفیت زندگی شهری تبدیل کند.