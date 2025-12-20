به گزارش خبرنگار مهر، منوچهر حبیبی استاندار کرمانشاه، عصر شنبه با حضور در دفتر مدیریت عملکرد، بازرسی و امور حقوقی استانداری، در فضایی صمیمی به‌صورت چهره‌به‌چهره میزبان جمعی از شهروندان استان بود.

در این دیدار، شهروندان مسائل و دغدغه‌های خود را در حوزه‌هایی همچون رونق کسب‌وکار، سرمایه‌گذاری، تولید، مشکلات معیشتی، اشتغال و تسهیلات بانکی مطرح کردند. استاندار کرمانشاه پس از شنیدن درخواست‌ها، دستورات لازم را برای بررسی دقیق و حل سریع مشکلات صادر کرد.

برای تسریع در روند رسیدگی، جمعی از مدیران استانی از جمله سرپرست معاونت اقتصادی استانداری، مدیرکل بازرسی استانداری کرمانشاه، مدیرکل فنی و حرفه‌ای استان و مدیرکل دفتر امور روستایی و شوراها در این نشست حضور داشتند و پاسخگوی مراجعان بودند. همچنین برخی مدیران دستگاه‌های اجرایی به‌صورت تلفنی در جریان دستورات استاندار قرار گرفتند.

تأکید بر ارتباط بی‌واسطه مدیران با مردم

استاندار کرمانشاه با تأکید بر اهمیت ارتباط مستقیم مدیران با مردم اظهار کرد: دیدارهای چهره‌به‌چهره، بهترین مسیر برای شناسایی واقعی مشکلات و اتخاذ تصمیم‌های دقیق و کاربردی است و این روند با جدیت در استان ادامه خواهد داشت.

وی افزود: هدف از این نشست‌ها، شنیدن بدون واسطه مطالبات مردم و ایجاد هماهنگی مؤثر میان دستگاه‌های اجرایی برای پاسخگویی سریع و عملیاتی است.

حبیبی با اشاره به اینکه در این دیدار ۱۱ نفر از شهروندان مشکلات خود را مطرح کردند، گفت: بخش عمده‌ای از مطالبات مربوط به تسهیلات بانکی بود و انتظار مردم، همکاری بیشتر شبکه بانکی و تسهیل فرآیند پرداخت وام‌هاست.

وی نهضت ملی مسکن را از دیگر محورهای مهم این نشست عنوان کرد و افزود: گلایه‌هایی درباره میزان آورده متقاضیان، نحوه اطلاع‌رسانی و پیشرفت پروژه‌ها مطرح شد که در همین راستا دستور تشکیل شورای مسکن استان با حضور مدیران ذی‌ربط و نمایندگان متقاضیان صادر شد.

استاندار کرمانشاه همچنین از بازدید میدانی پروژه‌های مسکن ملی خبر داد و تأکید کرد: روند اجرای این پروژه‌ها به‌صورت مستقیم بررسی می‌شود تا موانع رفع و سرعت اجرا افزایش یابد.

وی در پایان با اشاره به اهمیت خدمات رفاهی بین‌راهی و ظرفیت تعاونی دهیاران گفت: همه امکانات و ساختارهای اداری برای خدمت به مردم ایجاد شده و فلسفه وجودی مدیران، حل مسائل و پاسخگویی به مطالبات شهروندان است.