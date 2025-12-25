هشتمین سفر بخشـی استاندار کرمانشاه به فیروزآباد

به گزارش خبرنگار مهر، منوچهر حبیبی استاندار کرمانشاه، صبح پنج‌شنبه در هشتمین سفر خود به بخش‌های استان، با همراهی محمد رشیدی و فضل الله رنجبر نمایندگان مردم کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی و جمعی از مدیران و مسئولان استانی، وارد بخش فیروزآباد از توابع شهرستان کرمانشاه شد.

استاندار کرمانشاه در بدو ورود به این بخش، با حضور بر مزار مطهر شهدای سرونو، ضمن قرائت فاتحه و نثار گل، به مقام شامخ شهدای انقلاب اسلامی و دفاع مقدس فیروزآباد ادای احترام کرد.

این سفر با هدف بازدید میدانی از طرح‌های عمرانی، بررسی مسائل و نیازهای مردم، رفع موانع توسعه و پیگیری روند اجرای پروژه‌های اقتصادی و خدماتی در سطح بخش فیروزآباد انجام شده است.

حبیبی در جریان این سفر، از نزدیک در جریان دغدغه‌ها و مطالبات مردمی قرار گرفته و دستورات لازم برای تسریع در روند حل مشکلات و تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام را صادر خواهد کرد.

استاندار کرمانشاه پیش از این نیز در قالب سفرهای منظم و برنامه‌محور، به بخش‌های گواور، بیلوار، نوسود، ریجاب، دینور، کوزران و ماهیدشت سفر کرده و مسائل و مطالبات مردمی این مناطق را به‌صورت مستقیم مورد پیگیری قرار داده است.

این سفر، چهل‌وهشتمین سفر شهرستانی استاندار کرمانشاه در راستای تحقق مدیریت میدانی و تسریع در روند توسعه متوازن مناطق مختلف استان به شمار می‌رود.