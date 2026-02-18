به گزارش خبرنگار مهر، منوچهر حبیبی عصر چهارشنبه در جلسه کارگروه مدیریت شهری استان کرمانشاه، با اشاره به اهمیت عامل زمان در مدیریت پروژه‌های شهری اظهار کرد: کندی در اجرای طرح‌های عمرانی، مستقیماً به افزایش هزینه‌ها و فرسایش منابع منجر می‌شود و در نهایت، شهروندان متحمل پیامدهای آن خواهند شد.

وی با تأکید بر لزوم هماهنگی مستمر میان مدیریت شهری و دستگاه‌های خدمات‌رسان افزود: تسریع در اجرای پروژه‌ها بدون همکاری، تعامل و هم‌افزایی مؤثر میان شهرداری و دستگاه‌های خدمات‌رسان امکان‌پذیر نیست. هر میزان که این هماهنگی تقویت شود، روند اجرا کوتاه‌تر شده و از اتلاف زمان و هزینه جلوگیری خواهد شد.

استاندار کرمانشاه با تشریح فلسفه تشکیل کارگروه مدیریت شهری تصریح کرد: این کارگروه با هدف رفع موانع اجرایی، ایجاد هم‌افزایی و افزایش هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی و خدمات‌رسان شکل گرفته تا پروژه‌های مهم شهری با سرعت، دقت و کیفیت بالاتری به سرانجام برسند.

حبیبی در ادامه، پروژه قطار شهری کرمانشاه را یکی از بزرگ‌ترین و مهم‌ترین طرح‌های عمرانی استان دانست و گفت: تکمیل هرچه سریع‌تر فاز نخست قطار شهری، از مطالبات جدی و بحق مردم است و باید با اولویت ویژه در دستور کار مدیریت شهری و دستگاه‌های مسئول قرار گیرد.

وی همچنین پروژه تقاطع غیرهمسطح میدان آزادگان را از طرح‌های اثرگذار در کاهش ترافیک شهری برشمرد و افزود: این پروژه نقش مهمی در بهبود روان‌سازی تردد دارد و دستگاه‌های خدمات‌رسان موظف‌اند طبق تقسیم کار انجام‌شده، هرچه سریع‌تر موانع اجرایی آن را برطرف کنند.

استاندار کرمانشاه در بخش دیگری از سخنان خود به طرح تبدیل زباله به سوخت جایگزین (RDF) اشاره کرد و گفت: این طرح از پروژه‌های مهم و آینده‌ساز شهر کرمانشاه است و لازم است قرارداد آن در کوتاه‌ترین زمان نهایی و ابلاغ شود. ورود ماشین‌آلات مورد نیاز نیز باید حداکثر تا پایان سال با جدیت دنبال شود.

حبیبی با تأکید بر ضرورت تعیین تکلیف سریع طرح کود آلی و کمپوست تصریح کرد: بازیافت زباله و تولید کود کمپوست، موضوعی ساده و کوچک نیست، بلکه اقدامی بزرگ و اثرگذار در مدیریت پسماند شهری و بخش کشاورزی استان به شمار می‌رود. نتایج آزمایشگاهی این طرح باید هرچه سریع‌تر مشخص شود تا امکان استفاده از کود تولیدی برای تقویت خاک استان و جلب اعتماد کشاورزان فراهم شود.

وی در پایان خاطرنشان کرد: اجرای به‌موقع و باکیفیت پروژه‌های عمران شهری، تأثیر مستقیمی بر ارتقای کیفیت زندگی شهروندان، افزایش رضایت عمومی و تقویت اعتماد مردم به مدیریت شهری دارد و این رویکرد با جدیت در دستور کار مدیریت استان کرمانشاه قرار دارد.