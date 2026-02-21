خبرگزاری مهر – گروه استان‌ها، کوثر یاوری: کرمانشاه، شهری با پیشینه‌ای کهن، جمعیتی جوان و خانواده‌هایی که سال‌ها بار دشواری‌های اقتصادی و اجتماعی را بر دوش کشیده‌اند، امروز با خلأیی جدی در یکی از ابتدایی‌ترین نیازهای زندگی شهری مواجه است؛ نبود یک شهربازی فعال و استاندارد. شهری که پارک‌ها، مراکز خرید و فضاهای عمومی متعددی دارد، اما وقتی پای هیجان سالم، تفریح خانوادگی سازمان‌یافته و زیرساخت ایمن بازی‌های مکانیکی به میان می‌آید، عملاً دستش خالی است. تعطیلی شهربازی «فانفار» این خلأ را از یک کمبود مزمن به یک بحران عینی تبدیل کرد؛ بحرانی که نه فقط کودکان و نوجوانان، بلکه کلیت تصویر توسعه شهری کرمانشاه را تحت تأثیر قرار داده است.

در دهه های گذشته، زمانی که مجموعه «فانفار» آغاز به کار کرد، کرمانشاه با کمبود جدی فضاهای تفریحی استاندارد روبه‌رو بود. خانواده‌ها برای تجربه یک شهربازی مجهز یا باید به امکانات محدود و پراکنده دل خوش می‌کردند یا راهی شهرهای دیگر می‌شدند. در چنین شرایطی، ورود یک سرمایه‌گذار بخش خصوصی و راه‌اندازی مجموعه‌ای که عنوان شهربازی را یدک می‌کشید، امید تازه‌ای در میان شهروندان ایجاد کرد. «فانفار» از همان ابتدا تلاش کرد تصویری متفاوت از تفریح شهری ارائه دهد؛ تصویری که در آن خانواده‌ها بتوانند با اطمینان خاطر، ساعاتی را در کنار یکدیگر سپری کنند.

این مجموعه با نصب چندین دستگاه بازی مکانیکی و هیجانی از جمله چرخ‌وفلک، قطار شادی و دستگاه‌های گردان، کوشید استانداردی نسبی از ایمنی و تنوع را فراهم کند. موقعیت مکانی مناسب آن در شهر نیز مزیت مهمی بود که باعث شد در مدت کوتاهی به یکی از نقاط پررفت‌وآمد تبدیل شود. برای بسیاری از خانواده‌های کرمانشاهی، «فانفار» تنها گزینه جدی برای تجربه شهربازی در مرکز استان به شمار می‌رفت؛ مکانی که تولدها در آن جشن گرفته می‌شد، عصرهای تابستانی در آن رنگ می‌گرفت و خاطره‌های کودکی در فضای آن شکل می‌گرفت.

در سال‌های نخست فعالیت، استقبال شهروندان قابل توجه بود. حضور پررنگ خانواده‌ها نشان می‌داد نیاز به چنین زیرساختی واقعی و جدی است. علاوه بر کارکرد تفریحی، این مجموعه زمینه اشتغال مستقیم برای تعدادی از جوانان استان را نیز فراهم کرد و به صورت غیرمستقیم به رونق برخی مشاغل پیرامونی انجامید. در واقع «فانفار» تنها یک فضای بازی نبود؛ بخشی از زنجیره کوچک اما مهم اقتصاد شهری و نشاط اجتماعی به شمار می‌رفت.

با گذشت زمان اما نشانه‌های فرسودگی پدیدار شد. تجهیزات مکانیکی، به‌ویژه در شهربازی‌ها، نیازمند نگهداری مستمر، بازرسی‌های فنی منظم و به‌روزرسانی مطابق با استانداردهای ایمنی هستند. افزایش هزینه‌های نگهداری، نوسانات اقتصادی، رشد قیمت قطعات و لزوم تطبیق با ضوابط جدید ایمنی، فشار مضاعفی بر مجموعه وارد کرد. در کنار این چالش‌ها، پیچیدگی‌های اداری و مسائل مرتبط با بهره‌برداری نیز روند فعالیت را دشوارتر ساخت. نتیجه آن شد که چرخه فعالیت «فانفار» به تدریج کند و در نهایت متوقف شد.

تعطیلی «فانفار» صرفاً بسته شدن یک مجموعه تفریحی نبود؛ پایان تجربه فعال شهربازی در کرمانشاه طی سال‌های اخیر بود. شهری با جمعیتی یک میلیون نفری، اکنون حتی یک شهربازی فعال و استاندارد در اختیار ندارد. این در حالی است که بسیاری از مراکز استان‌ها طی سال‌های اخیر به سمت توسعه شهربازی‌های روباز و سرپوشیده، مجتمع‌های تفریحی چندمنظوره و فضاهای هیجانی ایمن حرکت کرده‌اند و این بخش را به عنوان یکی از شاخص‌های کیفیت زندگی شهری تقویت کرده‌اند.

نبود جایگزین برای «فانفار» باعث شده خلأ زیرساخت‌های تفریحی بیش از گذشته نمایان شود. خانواده‌ها برای تجربه‌ای ساده از بازی‌های مکانیکی ناچار به سفرهای بین‌شهری می‌شوند یا از اساس از چنین تفریحی صرف‌نظر می‌کنند. این وضعیت نه‌تنها بر نشاط اجتماعی تأثیر منفی می‌گذارد، بلکه پیام روشنی درباره اولویت‌بندی توسعه شهری نیز مخابره می‌کند.

امروز تعطیلی «فانفار» را می‌توان زنگ خطری جدی برای مدیریت شهری و مسئولان استانی دانست؛ هشداری که ضرورت برنامه‌ریزی منسجم برای جذب سرمایه‌گذار، حمایت هدفمند از بخش خصوصی و ایجاد زیرساخت‌های تفریحی پایدار و ایمن را بیش از هر زمان دیگری آشکار می‌سازد. تأمین فضاهای تفریحی استاندارد، بخشی از حقوق شهروندی و از مؤلفه‌های اساسی کیفیت زندگی است. کرمانشاه با پیشینه فرهنگی و ظرفیت‌های انسانی خود، شایسته شهری است که کودکانش برای تجربه هیجان سالم، چشم‌انتظار باز شدن درهای یک شهربازی نباشند.

تعطیلی شهربازی بزهکاری را تشدید می‌کند

اکبر ویسمرادی فعال اجتماعی در شهر کرمانشاه در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اهمیت زیرساخت‌های تفریحی در حکمرانی شهری اظهار داشت: در همه جای دنیا داستان تخلیه هیجان عمومی جوانان و نوجوانان یک مسئله بسیار جدی است که جز اولویت‌های حکمرانی شهری به شمار می‌رود.

وی افزود: برای اینکه تخلیه هیجان در مسیر سالم و سازنده اتفاق بیفتد و به بخش ناسالم کشیده نشود، انواع اقسام طراحی‌ها، بازی‌ها، ورزش‌ها و حوزه‌های تفریحات سالم تعریف می‌شود تا هیجان جوانان در چارچوبی کنترل‌شده مدیریت شود.

ویسمرادی تصریح کرد: در شهر کرمانشاه با خلأ وجود شهربازی، در مقابل شاهد رشد قارچ‌گونه قهوه‌خانه‌ها و قلیانسراها هستیم و این یک نشانه جدی از جابجایی محل تخلیه هیجان نسل جوان است.

خلأ شهربازی و تغییر مسیر هیجان جوانان

این فعال اجتماعی ادامه داد: وقتی شهربازی کرمانشاه تعطیل می‌شود، جوان و نوجوانی که به دنبال گعده دوستانه، ایفای نقش اجتماعی و ارتباط با همسالان خود است، قرارش را به جای شهربازی در قهوه‌خانه می‌گذارد و این جابجایی پیامدهای بعدی به دنبال دارد.

وی اظهار داشت: باید دید چه بزه‌هایی پشت درهای قهوه‌خانه‌ها و قلیانسراها شکل می‌گیرد؛ فضایی که در بسیاری موارد کنترل مؤثری بر آن وجود ندارد و ترویج دخانیات در آن امری عادی شده است و همین موضوع می‌تواند اتصال به فضای اعتیاد و مصرف مواد را تسهیل کند.

ویسمرادی با اشاره به آمار آسیب‌های اجتماعی در کرمانشاه افزود: رقم‌هایی مانند ۷۰۰۰ معتاد متجاهر رقم ساده‌ای نیست و بخشی از این چرخه از همین فضاهای بی‌ضابطه شکل می‌گیرد؛ البته بیکاری نیز مؤثر است اما بخشی از مسئله به نبود فضای تخلیه هیجان سالم بازمی‌گردد.

وی تاکید کرد: وقتی گزینه سالم و کنترل‌شده‌ای برای تخلیه انرژی جوان وجود نداشته باشد، طبیعی است که به سراغ گزینه‌های در دسترس مانند قلیانسراها برود؛ گزینه‌هایی که زمینه بزه‌های بعدی را فراهم می‌کنند.

شهربازی؛ پیشران رضایت شهری و رونق اقتصادی

این فعال اجتماعی با تاکید بر نقش خانواده در استفاده از فضاهای شهری گفت: اگر فضای شهربازی راه‌اندازی شود و محیطی کنترل‌شده، سالم و شاد ایجاد شود، خانواده‌ها که واحد تشکیل‌دهنده جامعه شهری هستند می‌توانند تفریح جمعی داشته باشند و از فضای شهری به نحو بهتری بهره ببرند.

وی اظهار داشت: تخلیه هیجان در بستر سالم، به رضایت و رضایتمندی شهری منجر می‌شود و رضایت عمومی در سطح خانوارها ارتقا پیدا می‌کند و این مسئله مستقیماً بر کیفیت زندگی شهری اثرگذار است.

ویسمرادی با اشاره به ابعاد اقتصادی موضوع افزود: شهربازی یک صنعت است و گردشگری نیز یک صنعت پیشرو محسوب می‌شود؛ در بسیاری از کشورها و حتی شهرهای داخلی که شاید در بخش‌های دیگر اقتصادی دستشان خالی باشد، با سرمایه‌گذاری در حوزه گردشگری به ثروت قابل توجهی دست یافته‌اند.

وی تصریح کرد: به طور مستقیم ممکن است یک شهربازی حدود ۱۰۰ نفر را به کار بگیرد، اما به صورت غیرمستقیم مشاغل متعددی از بلیط‌فروش گرفته تا فروشندگان خوراکی و فعالان مشاغل تبعی در کنار آن شکل می‌گیرد و این زنجیره می‌تواند رونق اقتصادی شهری ایجاد کند.

این فعال اجتماعی ادامه داد: کرمانشاه مقصد گردشگرانی است که برای دیدن جاذبه‌های تاریخی و طبیعی به این شهر مراجعه می‌کنند اما جای یک جاذبه تفریحی شاخص در کنار این ظرفیت‌ها خالی است؛ گردشگر پس از بازدید تاریخی، نیاز به تفریح و تخلیه هیجان نیز دارد و شهربازی می‌تواند این حلقه مفقوده را تکمیل کند.

وی خاطرنشان کرد: کرمانشاه همجوار عراق و اقلیم کردستان است و اگر شهربازی استاندارد و مجهزی راه‌اندازی شود، می‌تواند میزبان گردشگران تفریحی از این مناطق باشد و ثروت قابل توجهی را برای شهر به همراه آورد.

ویسمرادی در پایان تاکید کرد: راه‌اندازی شهربازی علاوه بر ایجاد رونق اقتصادی و تقویت گردشگری شهری، می‌تواند در کاهش بخشی از معضلات بزهکاری که محور بسیاری از آن‌ها بیکاری و نبود نشاط سالم است نقش مؤثری ایفا کند و این موضوع نیازمند نگاه جدی مدیریت شهری و مسئولان استان است.

فانفار باید تا پیش از سال جدید راه‌اندازی شود

منوچهر حبیبی استاندار کرمانشاه در بازدیدهای میدانی از سطح کلانشهر کرمانشاه در راستای پیگیری دغدغه‌ها و مطالبات شهروندان، روند پیشبرد شهربازی فانفار را مورد بررسی قرار داد.

وی در جریان این بازدید که معاون عمرانی استانداری و شهردار کرمانشاه نیز حضور داشتند، اظهار داشت: نظارت دقیق و مستمر بر قرارداد راه‌اندازی شهربازی فانفار یک ضرورت جدی است و دستگاه‌های مسئول باید اجرای تعهدات را به‌صورت مستمر رصد کنند.

استاندار کرمانشاه افزود: بخش خصوصی طرف قرارداد باید به تعهد خود عمل کند و شهربازی فانفار را تا پیش از سال جدید راه‌اندازی نماید و در صورت عدم انجام تعهدات، با قاطعیت و جدیت مفاد قرارداد اجرایی خواهد شد.

تأکید بر اجرای قاطع مفاد قرارداد

حبیبی با اشاره به اهمیت صیانت از حقوق عمومی تصریح کرد: قراردادهای حوزه خدمات شهری و تفریحی نباید معطل بماند و هرگونه تأخیر در اجرای پروژه‌ها، مستقیماً بر رضایت شهروندان اثرگذار است.

وی ادامه داد: مردم کرمانشاه سال‌هاست مطالبه فضای تفریحی مناسب و استاندارد دارند و مجموعه‌هایی مانند فانفار می‌تواند بخشی از این مطالبه را پاسخ دهد، بنابراین هیچ‌گونه سهل‌انگاری در اجرای تعهدات پذیرفته نیست.

استاندار کرمانشاه با بیان اینکه دستگاه‌های اجرایی باید گزارش‌های منظم از روند پیشرفت کار ارائه دهند، تاکید کرد: تسریع در راه‌اندازی این مجموعه باید در اولویت مدیریت شهری قرار گیرد.

ضرورت ایجاد فضای شادی و نشاط در کرمانشاه

حبیبی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به ضرورت ایجاد فضای تفریح، شادی و نشاط در سطح شهر کرمانشاه اظهار داشت: تا زمان انعقاد قرارداد شهربازی اصلی و بزرگ کرمانشاه و راه‌اندازی آن، شهربازی فانفار باید به بهره‌برداری برسد و در اختیار مردم و شهروندان قرار گیرد.

وی افزود: توسعه زیرساخت‌های تفریحی بخشی از ارتقای کیفیت زندگی شهری است و مدیریت استان با جدیت پیگیر فعال شدن ظرفیت‌های موجود در این حوزه خواهد بود.

استاندار کرمانشاه خاطرنشان کرد: راه‌اندازی مجدد شهربازی فانفار می‌تواند گامی در جهت پاسخ به مطالبات شهروندان، تقویت نشاط اجتماعی و استفاده بهینه از ظرفیت‌های شهری باشد و این موضوع تا حصول نتیجه نهایی پیگیری خواهد شد.

فانفار آماده بهره‌برداری فوری است

بیژن مرادی شهردار کرمانشاه در نشست خبری با اصحاب رسانه با تشریح آخرین وضعیت پروژه شهربازی فانفار اظهار داشت: تمام دستگاه‌های این شهربازی نصب شده و زیرساخت‌های لازم از جمله آب، برق و سایر انشعابات به‌طور کامل فراهم است و از نظر فنی هیچ مانعی برای آغاز بهره‌برداری وجود ندارد.

وی افزود: شرایط به‌گونه‌ای است که سرمایه‌گذار می‌تواند بلافاصله فعالیت خود را آغاز کند و این مجموعه حتی از نظر اقتصادی نیز برای وی درآمدزا خواهد بود.

شهردار کرمانشاه با تأکید بر اینکه مشکل فانفار فنی یا زیرساختی نیست، تصریح کرد: با وجود آماده بودن همه شرایط، سرمایه‌گذار تاکنون اقدامی برای آغاز بهره‌برداری انجام نداده و همین موضوع باعث بلاتکلیف ماندن پروژه شده است.

خطر استهلاک تجهیزات در صورت تداوم تعطیلی

مرادی ادامه داد: ادامه تعطیلی این مجموعه علاوه بر نارضایتی شهروندان، می‌تواند موجب وارد شدن خسارت به تجهیزات شهربازی شود، چرا که دستگاه‌ها در صورت عدم استفاده مستمر، نیازمند بازبینی مجدد و صرف هزینه‌های اضافی خواهند بود.

وی خاطرنشان کرد: تجهیزات شهربازی ماهیت مکانیکی دارند و بهره‌برداری منظم از آن‌ها بخشی از چرخه نگهداری محسوب می‌شود و وقفه طولانی‌مدت می‌تواند هزینه‌های مضاعفی به پروژه تحمیل کند.

شهردار کرمانشاه با اشاره به مطالبه عمومی برای فعال شدن این مجموعه گفت: شهربازی فانفار یکی از مطالبات جدی خانواده‌ها و شهروندان است و بلاتکلیفی آن قابل قبول نیست.

ورود دستگاه قضایی به پرونده فانفار

مرادی با اشاره به اقدامات حقوقی انجام‌شده از سوی شهرداری اظهار داشت: به دلیل عدم اجرای تعهدات از سوی سرمایه‌گذار، شهرداری موضوع را از مسیر قانونی پیگیری کرده و پرونده در شعبه اجرای احکام در حال رسیدگی است تا سرمایه‌گذار ملزم به آغاز بهره‌برداری شود.

وی تأکید کرد: شهرداری در چارچوب قانون، پیگیر احقاق حقوق شهر و شهروندان است و این موضوع تا تعیین تکلیف نهایی رها نخواهد شد و از همه ظرفیت‌های قانونی برای فعال شدن این پروژه استفاده خواهد شد.

اکنون با توجه به مطالبه صریح شهروندان، هشدارهای فعالان اجتماعی درباره پیامدهای نبود تفریح سالم، تأکید استاندار بر اجرای قاطع قرارداد و اعلام آمادگی کامل زیرساخت‌ها از سوی شهرداری، انتظار می‌رود مجموعه مدیریت شهری و استانی بدون هرگونه تعلل، تعیین‌تکلیف نهایی شهربازی فانفار را در اولویت فوری قرار داده و با اعمال قاطع مفاد قرارداد یا تصمیم‌گیری جایگزین، زمینه راه‌اندازی عملی این مجموعه را فراهم کنند؛ چرا که ادامه بلاتکلیفی نه‌تنها حقوق عمومی شهروندان را تضییع می‌کند، بلکه بر آسیب‌های اجتماعی، نارضایتی عمومی و رکود گردشگری شهری دامن می‌زند و کرمانشاه را از یکی از ابتدایی‌ترین زیرساخت‌های نشاط اجتماعی محروم نگه می‌دارد.