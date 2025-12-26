رسیدگی به بیش از ۲۶۰۰ شکایت مردمی در دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

کوروش ویسی در گفتگو با خبرنگار مهر، با ارائه گزارشی از عملکرد این مدیریت در نه ماهه نخست سال ۱۴۰۴، اظهار کرد: ارتقای شفافیت، پاسخگویی و صیانت از حقوق شهروندان از اولویتهای اصلی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه بوده و در این راستا، اقدامات گستردهای برای تسریع در رسیدگی به مطالبات مردمی انجام شده است.
وی افزود: در این مدت، از طریق سامانه ارتباطات مردمی و پاسخگویی به شکایات سازمان بازرسی کل کشور، ۱۳۵ مورد شکایت ثبت شد که پس از بررسیهای کارشناسی، پاسخ نهایی به مراجع ذیربط ارسال گردید.
مدیر بازرسی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ادامه داد: همچنین ۲۷۳ مورد شکایت مردمی بهصورت مستقیم به مدیریت بازرسی دانشگاه واصل شد که تمامی این موارد پس از ارجاع به کارشناسان، بررسی و اقدامات لازم در خصوص آنها انجام و نتایج به مراجع مربوطه اعلام شد.
ویسی با اشاره به شکایات ارجاعی از سوی استانداری کرمانشاه تصریح کرد: در این بازه زمانی، ۳۷ مورد شکایت از سوی استانداری به این مدیریت ارجاع شد که همه آنها با دقت بررسی و پاسخدهی شد.
وی در ادامه به عملکرد دانشگاه در سامانه ۱۹۰ وزارت بهداشت اشاره کرد و گفت: در نه ماهه نخست سال جاری، ۷۵ درخواست و شکایت از طریق این سامانه ثبت شد که پس از بررسیهای لازم، پاسخها به متقاضیان ارائه گردید.
مدیر بازرسی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه افزود: از طریق سامانه دریافت شکایات وبسایت دانشگاه نیز ۲۸ مورد شکایت ثبت شد که علاوه بر بررسی مکتوب، پیگیری تلفنی و ارائه راهنماییهای لازم به متقاضیان در دستور کار قرار گرفت.
ویسی با اشاره به سامانه ملی پاسخگویی دولت (سامد) اظهار کرد: در این مدت، ۱۸۵۳ مورد گزارش و درخواست از طریق سامد دریافت شد که تمامی آنها بررسی و پاسخ داده شد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود از تقویت نظارت میدانی خبر داد و گفت: در راستای ارتقای کیفیت خدمات، ۲۸ مرکز از مراکز تابعه دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه مورد بازدید و پایش قرار گرفت و در خصوص موارد شناساییشده، تصمیمات اصلاحی و مدیریتی لازم اتخاذ شد.
مدیر بازرسی، عملکرد و پاسخگویی به شکایات دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه در پایان تأکید کرد: این مدیریت با رویکرد «شفافیت، پاسخگویی و صیانت از حقوق مردم»، رسیدگی دقیق و عادلانه به شکایات و مطالبات شهروندان را از مهمترین مأموریتهای خود میداند و این مسیر با جدیت ادامه خواهد داشت.
نظر شما