نرجس نیازمند در گفتگو با خبرنگار مهر با تشریح اقدامات شورای اسلامی شهر قم در حوزه مسائل اجتماعی اظهار کرد: شورای شهر قم در سال‌های گذشته، به‌ویژه از طریق کمیسیون بانوان و خانواده، پیگیری‌های مستمری را برای کاهش و پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی در دستور کار قرار داده است.



وی گفت: با توجه به ضرورت ساماندهی فعالیت‌های حمایتی و اجتماعی، در سال گذشته برای نخستین‌بار ردیف بودجه مشخصی با هدف پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی در بودجه شهرداری قم تعریف شد تا امکان برنامه‌ریزی هدفمند و اجرای اقدامات مؤثر در این حوزه فراهم شود.



مؤسس کمیسیون بانوان و خانواده شورای اسلامی شهر قم افزود: این ردیف بودجه به شورا و مدیریت شهری این امکان را می‌دهد که در زمینه‌هایی مانند مشاوره، تحکیم بنیان خانواده، حمایت از بانوان و کاهش آسیب‌های اجتماعی، نقش فعال‌تری ایفا کرده و از ظرفیت‌های موجود به‌صورت هدفمند استفاده شود.



نیازمند با اشاره به منابع مالی پیش‌بینی‌شده در این بخش خاطرنشان کرد: اختصاص بودجه مستقل، زمینه مشارکت جدی‌تر نهادهای مرتبط و اجرای برنامه‌های پیشگیرانه را فراهم کرده و موجب می‌شود اقدامات اجتماعی از حالت مقطعی خارج شده و به‌صورت مستمر دنبال شود.



وی در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع حمایت از بانوان آسیب‌دیده اجتماعی پرداخت و افزود: در سال‌های گذشته، اعتبار لازم برای ساخت گرمخانه ویژه بانوان در بودجه پیش‌بینی شد و شورا ضمن تخصیص منابع مالی، بر روند ساخت و آماده‌سازی این مرکز نظارت مستمر داشته است.



عضو شورای اسلامی شهر قم تصریح کرد: در حال حاضر گرمخانه ویژه بانوان به مرحله آماده بهره‌برداری رسیده و این مرکز می‌تواند به‌عنوان محلی امن، خدمات حمایتی و اسکان موقت بانوان آسیب‌دیده اجتماعی را ارائه دهد.



نیازمند تأکید کرد: نگاه شورای شهر قم در حوزه آسیب‌های اجتماعی، نگاهی پیشگیرانه و حمایتی است و تلاش شده است با سیاست‌گذاری صحیح، هم از گسترش آسیب‌ها جلوگیری شود و هم بستر لازم برای حمایت مؤثر از اقشار آسیب‌پذیر، به‌ویژه بانوان، فراهم آید.



وی در پایان اظهار کرد: استمرار تخصیص بودجه، نظارت دقیق بر اجرای طرح‌ها و هم‌افزایی میان دستگاه‌های اجرایی و اجتماعی، می‌تواند نقش مؤثری در ارتقای سلامت اجتماعی شهر قم و کاهش آسیب‌های اجتماعی ایفا کند.