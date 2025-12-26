  1. استانها
آیت اللهی موسوی:طرح ترافیکی میدان شورای کرمان باید به حالت قبل بازگردد

کرمان- معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار کرمان گفت: طرح ترافیکی میدان شورای کرمان که به صورت موقت و آزمایشی اجرا شده، به دلیل عدم تحقق اهداف تعیین شده باید به حالت قبل باز گردد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سیدمصطفی آیت‌اللهی موسوی، در خصوص طرح ترافیکی میدان شورای کرمان گفت: طرح ساماندهی این میدان از سال‌های گذشته مطرح بوده و در جلسات متعدد شورای ترافیک با مخالفت‌هایی روبه‌رو و درخواست‌هایی برای تکمیل مطالعات آن مطرح می‌شد.

وی افزود: در نهایت امسال پس از تکمیل مطالعات و تأیید آن در کارگروه ترافیک شهرداری، موضوع در صحن شورای ترافیک بررسی شد.

معاون عمرانی استاندار کرمان اضافه کرد: با وجود تأیید مشاور طرح جامع ترافیک کرمان و اصرار کارشناسان ترافیک و پلیس راهور بر اجرای آن، به دلیل مخالفت رئیس شورا تصمیم بر این شد که با حذف میدان بسیج، نصب چراغ راهنمایی در محل و کاهش عرض المان وسط میدان شورا، به صورت موقت و آزمایشی برای سه ماه اجرا و نتایج آن مورد سنجش قرار گیرد.

موسوی، تصریح کرد: قرار بر این بود که در صورت رضایت‌بخش بودن نتایج، اجرای طرح به شکل دائمی ادامه یابد.

وی عنوان کرد: به دلیل عدم تحقق اهداف پیش‌بینی شده این طرح ترافیکی، طی نامه‌ای به شهرداری درخواست بازگرداندن وضعیت به حالت قبل ارائه شد که تاکنون اجرایی نشده است.

