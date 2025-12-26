آیت اللهی موسوی:طرح ترافیکی میدان شورای کرمان باید به حالت قبل بازگردد

به گزارش خبرگزاری مهر، سیدمصطفی آیتاللهی موسوی، در خصوص طرح ترافیکی میدان شورای کرمان گفت: طرح ساماندهی این میدان از سالهای گذشته مطرح بوده و در جلسات متعدد شورای ترافیک با مخالفتهایی روبهرو و درخواستهایی برای تکمیل مطالعات آن مطرح میشد.
وی افزود: در نهایت امسال پس از تکمیل مطالعات و تأیید آن در کارگروه ترافیک شهرداری، موضوع در صحن شورای ترافیک بررسی شد.
معاون عمرانی استاندار کرمان اضافه کرد: با وجود تأیید مشاور طرح جامع ترافیک کرمان و اصرار کارشناسان ترافیک و پلیس راهور بر اجرای آن، به دلیل مخالفت رئیس شورا تصمیم بر این شد که با حذف میدان بسیج، نصب چراغ راهنمایی در محل و کاهش عرض المان وسط میدان شورا، به صورت موقت و آزمایشی برای سه ماه اجرا و نتایج آن مورد سنجش قرار گیرد.
موسوی، تصریح کرد: قرار بر این بود که در صورت رضایتبخش بودن نتایج، اجرای طرح به شکل دائمی ادامه یابد.
وی عنوان کرد: به دلیل عدم تحقق اهداف پیشبینی شده این طرح ترافیکی، طی نامهای به شهرداری درخواست بازگرداندن وضعیت به حالت قبل ارائه شد که تاکنون اجرایی نشده است.
