به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا یحییزاده، با بیان اینکه طرح ترافیکی محدوده میدان شورا، مورد تأیید مشاور مطالعات طرح جامع مطالعات ترافیک (دانشگاه تربیت مدرس) و شورای ترافیک شهر کرمان قرار گرفته است، گفت: این طرح برای روانسازی ترافیک در محدودهٔ میدان شورا، خیابان شهید رجایی، خیابان شهید کامیاب و خیابان پاسداران، با همراهی پلیس راهور اجرا میشود.
وی افزود: در این طرح خیابان شهید کامیاب از تقاطع پمپبنزینِ خورشید به سمت میدان بسیج، خیابان پاسداران از چهار راه شهید عباسپور به سمت تقاطع شهید رجایی با خیابان پاسداران، خیابان شهید رجایی حدفاصل تقاطع شهید رجایی با خیابان پاسداران به سمت چهارراه پمپبنزینِ خورشید و خیابان شهید رضوانینژاد از سمت خیابان شهید کامیاب به طرف خیابان پاسداران یکطرفه خواهد شد.
