طرحی که ترافیک کرمان را تشدید کرد؛ لزوم اصلاح ساختاری معابر

خبرگزاری مهر – گروه استانها: شهر کرمان با وجود سیر صعودی جمعیت طی سالهای اخیر ناشی از مهاجرتهای بی رویه از شهرها و استانهای دیگر به شهر کرمان و همچنین رشد جمعیت در خصوص اصلاح ساختار شهری به شدت عقب مانده است.
عدم اجرای طرحهای تفضیلی و اصلاحی در سطح شهر و طولانی بودن مسیر اجرای طرحهای ساختاری در شهر کرمان موجب شده بسیاری از خیابانهای این شهر با معضل ترافیک مواجه شوند و با توجه به اینکه در آستانه بازگشایی مدارس قرار داریم اجرای هر گونه طرح ترافیکی باید با دور اندیشی و مطالعه دقیق انجام شود.
اجرای طرحی که باعث ترافیک سنگین شده است
طی چند روز اخیر مسئولان شهر کرمان از یک تحول جدی در معابر مرکز شهر کرمان با اجرای طرح روان سازی ترافیک در محدوده میدان شورا شهر کرمان خبر دادند، اما نکته جالب توجه این بود که در اجرای این طرح همچنان مردم طرح ساختاری برای تعریض خیابانها و یا اصلاح هندسی معابر نمیبینند، بلکه فقط برخی از خیابانها یک طرفه شدهاند.
قبل از اجرای این طرح، این بخش از شهر کرمان دارای ترافیکی نسبتاً روان بود، به طوری که تنها در برخی از ساعات روز شاهد ترافیک بودیم، اما با اجرای این طرح در کنار سردرگمی مردم به دلیل حضور کمرنگ مأموران راهنمایی و رانندگی و عدم نصب مانع برای ورود مردم به این خیابانها و همچنین انتقال ترافیک به معابر اطراف، خیابانها با ترافیکی بی سابقه مواجه شدهاند.
در این طرح بخشهایی از خیابانهای کامیاب، شهید رئیسی، پاسداران و رضوانی نژاد یک طرفه شده است که قرار گرفتن این محدوده در اطراف ادارات و کلیدی بودن این خیابانها برای دسترسی به مناطق دیگر شهری، اجرای این طرح را حساستر از قبل کرده است.
این در حالی است که در این محدوده چندین مدرسه نیز قرار گرفته است که به خصوص در خیابان رضوانی نژاد و پاسداران از ابتدای مهر بار ترافیکی مضاعفی را شاهد خواهیم بود.
در روز اول اجرای این طرح ترافیکی، اولین مسألهای که نمایان شد انتقال ترافیک خیابانهای داخل طرح به معابر و میادین اطراف بود، به طوری که در بلوار پارادیس، میدان بسیج، میدان شورا و چهار راه خورشید ترافیک سنگینی ایجاد شد که مردم تاکنون شاهد آن نبودند.
و اما اکنون این سوال توسط مردم شهر کرمان مطرح میشود که در اجرای چنین طرحهایی تا چه اندازه کار کارشناسی صورت گرفته و ضرورت اجرای چنین طرحهای ترافیک آفرینی که موجب بروز اخلال در رفت و آمد میشود چه میباشد.
معابر کم عرض را اصلاح کنید
محمد حسنی، کارشناس مسائل شهری در گفتگو با خبرنگار مهر میگوید: شهر کرمان بهعنوان یکی از کلان شهرهای کشور، در سالهای اخیر با رشد جمعیت، افزایش خودروهای شخصی و گسترش بافت شهری مواجه شده است؛ با این حال، توسعه زیرساختهای حملونقل شهری بهویژه در زمینه تعریض خیابانها، ساخت تقاطعهای غیر همسطح و بهبود ناوگان حملونقل عمومی، با تأخیر و تعلل همراه بوده است.
وی میافزاید: بسیاری از نقاط پرتردد شهر کرمان همچنان با عرض کم معابر، نبود مسیرهای جایگزین و ضعف در طراحی شهری مواجهاند؛ به گونهای که خیابانهایی مانند شریعتی که از میدان آزادی تا میدان شهدا امتداد دارد، به دلیل وجود اماکن تاریخی و تجاری، امکان تعریض ندارند و همین موضوع باعث بروز گرههای ترافیکی شدید در ساعات پیک شده است.
حسنی، ادامه میدهد: در کنار این، نبود خطوط حملونقل سریع مانند مترو یا حتی یک خط اتوبوس تندرو (BRT) در شهری با این وسعت، موجب شده وابستگی به خودروهای شخصی افزایش یابد.
حسنی، میگوید: کارشناسان حوزه ترافیک نیز هشدار دادهاند که با ادامه روند فعلی، وضعیت ترافیک در کرمان نهتنها بهبود نخواهد یافت، بلکه وخیمتر خواهد شد.
اجرای بدون برنامه مشخص این طرح در نخستین روز موجب سردرگمی مردم شده است، عبور رانندهها از خیابانهای یک طرفه بدون اینکه مورد راهنمایی و جریمه قرار بگیرند زمینه بروز حادثه را فراهم کرده است و متأسفانه حضور کمرنگ راهنمایی و رانندگی نیز موجب شده علیرغم نصب تابلوهای راهنما، بسیاری از مردم با عبور خلاف از خیابانهای یک طرفه خطر آفرین شوند.
پای صحبتهای مردم در ترافیک سنگین شهر کرمان
از سوی دیگر مردم از بروز ترافیک در معابر اطراف طرح نیز گلایه مند شدهاند. محسن، یکی از شهروندان کرمانی است که میگوید: با وجود اینکه تابلوی یکطرفه در خیابان نصب شده، اما رانندهها خلاف جهت رانندگی میکنند و کسی هم نیست جلوی این افراد را بگیرد از صبح سه مرتبه از این بخش از شهر عبور کرده و هر بار نزدیک بود تصادف کنم.
وی میافزاید: وقتی یک طرح اجرا میشود مسئولان باید نظارت لازم را داشته باشند و در صورت لزوم متخلفان را جریمه کنند، هر چند هنوز هم نفهمیدم اجرای این طرح چه تأثیری در روان سازی ترافیک این نقطه از شهر کرمان دارد.
زهرا، دیگر شهروند کرمانی نیز میگوید: عملاً هم راه دور تر شده و هم ترافیک سنگینتر و مشخص نیست چرا این طرح اجراشده است.
وی با بیان اینکه وقتی طرحی اجرا میشود مردم باید فواید آن را هم ببیند میافزاید: دختر من در خیابان پاسداران مدرسه میرود و وقتی مهرماه شروع شود ابتدای این خیابان مملو از خودروهایی میشود که در حال پیاده و سوار کردن فرزندانشان هستند.
وی ادامه میدهد: چون اینجا چندین مدرسه و مرکز آموزشی در کنار اداره آموزش و پرورش، فرمانداری، آب منطقههای و مخابرات و پردیس فرهنگیان قرار دارد و ترافیک به شدت بالا میرود از الان میتوان تصور کرد در ابتدای مهر چه حجم ترافیکی را شاهد خواهیم بود.
محمد حسن، از کسبه خیابان شهید رئیسی نیز میگوید: یک طرفه شدن خیابان عملاً موجب تأثیر منفی بر کاسبی ما خواهد شد.
وی میافزاید: من این مغازه را وقتی کرایه کردم که خیایان دو طرفه بود، الان مشخصاً مردم کمتری از خیابان عبور میکنند و کاسبی ما تحت تأثیر قرار میگیرد.
احمد دیگر شهروند کرمانی نیز با گلایه از ترافیک شدید در هنگام اجرای طرح ترافیکی در محدوده میدان شورا کرمان میگوید: بار ترافیکی سنگینی روی میدان بسیج، میدان شورا و خیابان پارادیس قرار گرفته است و مردم سردرگم شدهاند.
وی میافزاید: متوجه نمیشوم چرا ترافیک روانی که در این مناطق وجود داشت به یکباره به گره ترافیکی تبدیل شده است، آیا کسی پیش بینی نکرده بود؟
فاطمه، دیگر شهروند کرمانی نیز میگوید: به جای تعریض خیابانها و اصلاح هندسی معابر، فقط خیابانهای را یکطرفه میکنیم.
وی ادامه میدهد: همین طرح در سه راه کشاورز اجرا شده و ترافیک بسیار سنگینی در این منطقه از قبل از سه راهی سیلو ایجاد کرده است و مردم باید در ترافیک زمان زیادی را هدر دهند.
وی تصریح میکند: باید دید پس از بازگشایی مدارس و زمانی که ادارات و مدارس موجود در این محدوده شهر کرمان تعطیل میشوند وضعیت ترافیکی این منطقه چگونه خواهد شد؛ این در حالی است که هم اکنون نیز ترافیک سنگین موجب بروز مشکلاتی برای مردم شده است.
