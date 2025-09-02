جان باختن ۱۱۲ نفر در حوادث ترافیکی شهری استان کرمان

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ علی رضایی، ظهر سه شنبه در جلسه شورای ترافیک شهرستان سیرجان گفت: در آمار جان باختگان حوادث ترافیکی استان کرمان، شهر کرمان با ۱۶ درصد حوادث رتبه اول و شهرستان سیرجان با ۱۴ درصد حوادث رتبه دوم را دارا می‌باشند که نیازمند توجه و برنامه ریزی بیشتر و همکاری مردم ومسئولین در رفع این حوادث هستیم.

وی علت این حوادث را عدم توجه رانندگان وسیله نقلیه به جلو عنوان کرد و از مردم و شهروندان نیز خواست عابرین هنگام عبور از خیابان از نقاط خط کشی شده عبور کنند.

رضایی، با بیان اینکه رعایت نکات ایمنی یک ضرورت برای کاهش یا نبود حوادث خواهد بود، ازاجرای طرح برون سپاری برخی از مناطق در کنترل ترافیک به همیاران پلیس خبر داد و گفت: این برون سپاری به این شکل خواهد بود که برخی از مناطق پرترافیک صنوف مختلف که دارای مشتریان بیشتر هستند همانند مجتمع‌های پزشکی و یا بازارچه‌ها با هماهنگی و برنامه ریزی لازم نیروی مورد نظر از این صنوف معرفی و با لباس مبدل شناسایی و در پارک و نظم دادن خودروها همکاری کنند تا با همکاری مردم بتوانیم مشکلات ترافیکی را حل کنیم.

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استان کرمان از شهرستان سیرجان به عنوان یک شهرستان صنعتی و معدنی بزرگ در استان کرمان یاد کرد و گفت: متأسفانه پارکینگ مورد نیاز برای کامیون‌ها در سیرجان تعریف و طراحی نشده است که در صدد هستیم با همکاری معادن و صنایع در قبال عمل به مسئولیت‌های اجتماعی شأن پارکینگ مورد نیاز تأمین شود تا بتوان معضل ترافیک را کاهش داد.

گفتنی است در پایان این جلسه از خدمات سرهنگ سید مجتبی شهیدی تجلیل و سرهنگ مهدی سلیمی به عنوان رئیس پلیس راهور شهرستان سیرجان معرفی شد.