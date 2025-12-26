به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حمید عبداللیهان ظهر آدینه در خطبه‌های نماز جمعه این هفته شاهرود به میزبانی مصلی مدرسه قلعه به مقایسه فتنه ۸۸ و جنگ ۱۲ روزه اشاره کرد و اظهار داشت: هدف برپایی اغتشاش و آشوب سال ۸۸ ایجاد انقلاب رنگی بود.

وی با اشاره به اینکه نتیجه انقلاب رنگی آمریکا را در اکراین می‌توان دید، افزود: دخالت نظامی یا تجزیه کشور هدف این انقلاب‌ها است.

امام جمعه موقت شاهرود با تاکید بر اینکه برپا کنندگان فتنه ۸۸ و هسته جنگ نرم در کف خیابان شکست خوردند، ابراز داشت: نیابتی ها، منافقان، سلطنت طلب‌ها، جاسوس‌ها و نفوذی‌ها نتوانستند در این جنگ به نتیجه برسند.

استاد خارج فقه حوزه، با تاکید بر اینکه بین فتنه ۸۸ و جنگ ۱۲ روزه وحدت حقیقت وجود دارد، ادامه داد: دشمن در هر دو نبرد با پیشرفت ترین امکانات و نیروها و صنایع نظامی به میدان آمدند تا کار را یکسره کنند اما دست خالی برگشت.

عبداللهیان به نقل از همه تحلیل گران داخل و خارجی نفر اول پیروز هر دو میدان را رهبر معظم انقلاب عنوان کرد و گفت: اینجا اعلام می‌کنیم که ایشان حجت خدا است.

وی ادامه داد: اگر می‌خواهیم کشور دچار نا به سامانی نشود باید دست خود را از دست حجت خدا بیرون نیاوریم و پشتوانه ولایت فقیه باشیم.

خطیب موقت نماز جمعه شاهرود محور وحدت و دوری کشور از تهاجم نظامی را معظم له دانست و بیان کرد: متأسفانه برخی در فضای دیگری زندگی می‌کنند به جای اینکه به نقاط ضعف دشمن حمله کنند به نقاط قوت خودمان حمله می‌کنند آنها با بازی در فضای تبلیغاتی دشمن روان جامعه را هدف قرار دادند.