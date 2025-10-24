هشدار خطیب جمعه شاهرود درباره جنگ شناختی؛ دشمن به دنبال تسخیر ذهن مردم

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام احمد نظری ظهر آدینه در خطبه‌های نماز جمعه این هفته شاهرود به میزبانی مصلی مدرسه قلعه بابیان اینکه ایران به لحاظ عزت، اقتدار و همه حوزه‌های مختلف علمی، اجتماعی، فرهنگی، نظامی و غیره در اوج هستیم، ابراز داشت: این موفقیت مرهون رهبری داعیانه و حضور مردم در عرصه هستیم.

وی به فرمایش اخیر رهبر معظم انقلاب در جمع جوان‌های ورزشی و قهرمان‌های علمی اشاره کرد و افزود: باید مراقب نفوذ و توطئه‌های دشمن از جنبه‌های مختلف باشیم.

خطیب موقت نماز جمعه شاهرود با بیان اینکه شش نوع نسل جنگ را پشت سر گذاشتیم، ابراز داشت: جنگ کلاسیک، جنگ جهانی، جنگ چریکی، جنگ روانی و تروریسم، جنگ سایبری و فضایی، جنگ شناختی با محوریت تسخیر ذهن اراده و ادراک جوامع از آن جمله است.

نظری با تاکید بر اینکه دشمن در رأس نقشه‌هایش «تبلیغات» است، تصریح کرد: جنگ جدید جنگ تبلیغات است که باید جدی گرفته شود اگر به تک دشمن پاتک نزنیم در جنگ فرهنگی و تبلیغاتی برای ما مشکلاتی ایجاد خواهد شد.

وی به موضوع صحبت‌های ترامپ در اسرائیل اشاره و در پاسخ ایران به آن، افزود: «به همین خیال باش» این جمله کوتاه مبنای دینی و وحیانی دارد این واژه همه اهداف ایران را محقق کند که در صحنه جهانی «نه» به همه آن جنایاتی که دارید ما برنامه‌های خود را اجرا می‌کنیم.

به گزارش خبرنگار مهر، موضوعاتی نظیر بسیج دانشجویی، روز و هفته پرستار، روز محیط بانی، کاپیتولاسیون و تأسیس سازمان ملل از دیگر مباحثی بود که از تریبون این هفته نماز شاهرود به امامت حجت الاسلام احمد نظری مطرح شد.