هفته پربارش در انتظار استان سمنان؛ مدیریت مصرف گاز را جدی بگیرید

خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها: نقشه‌های هواشناسی نشان می‌دهد که در هفته جاری، برف و باران را در اغلب نقاط استان سمنان شاهد خواهیم بود بارش‌هایی که اوج آنها در روز دوشنبه و سه شنبه رقم خواهد خورد تا نخستین بارش‌های زمستان ۱۴۰۴ در استان به ثبت برسد.

سازمان هواشناسی همزمان با ورود سامانه کم فشار بارشی به استان سمنان هشدار زرد رنگ خود را نیز در روزهای یکشنبه تا سه شنبه صادر خواهد کرد که بخشی از این هشدار نسبت به تمهیدات فصل زمستان برای کشاورزان و باغداران و گلخانه داران و… خواهد بود.

بارش برف و باران در استان سمنان

سید ایرج مصطفوی مدیرکل هواشناسی استان سمنان در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن تائید ورود سامانه کم فشار بارشی به استان بیان کرد: سامانه کم فشار بارشی و برودتی از روز یکشنبه به مرور وارد استان سمنان شده و اوج فعالیت آن روز دوشنبه و بامداد سه شنبه خواهد بود همچنین نیمه شمالی و ارتفاعات استان بیشترین تأثیر را از این سامانه کم فشار بارشی دریافت خواهند کرد.

مصطفوی با بیان اینکه در روزهای یکشنبه و دوشنبه شاهد بارش باران و برف در نقاط مختلف استان سمنان به خصوص نیمه شمالی و ارتفاعات خواهیم بود، ابراز کرد: از همه مردم استان سمنان درخواست می‌شود علیرغم تمهیدات لازم فصل سرما در این روزها به ارتفاعات استان مراجعه نداشته و در صورتی که سفر ضروری ندارند وارد گردنه‌های برف گیر استان هم نشوند.

وی با بیان اینکه در کنار بارش و کاهش دما، شاهد مه آلودگی شدید و کاهش دید افقی و لغزندگی در جاده‌های استان سمنان طی روزهای یکشنبه تا سه شنبه به خصوص در کوهستان ها و گردنه‌ها خواهیم بود، افزود: مردم در صورت عدم ضرورت، به جاده‌های مرتفع استان سمنان وارد نشوند.

بارش‌ها در مرکز استان سمنان

برای نخستین روز هفته جاری در مرکز استان سمنان آسمان نیمه ابری همراه با غبار و وزش باد با بیشینه و کمینه دمای هوای هشت درجه بالای صفر و صفر پیش بینی شده است برای روز یکشنبه آسمان نیمه ابری و در شامگاه افزایش ابر و بارش پراکنده را شاهد خواهیم بود همچنین در روز دوشنبه نیز در مرکز استان شاهد بارش برف و باران هستیم.

در شاهرود همزمان با صبح شنبه آسمان نیمه ابری همراه با وزش باد با بیشینه و کمینه دمای هوای شش درجه بالای صفر و صفر پیش بینی شده است فردا افزایش ابر و بارش پراکنده و پس فردا دوشنبه بارش سنگین برف و باران به خصوص در شمال و ارتفاعات شهرستان شاهرود پیش بینی می‌شود.

در دامغان هم شرایط مشابه است امروز آسمان نیمه ابری است بیشینه و کمینه دمای هوای شنبه هشت درجه بالای صفر و دو درجه زیر صفر اعلام شده و از یکشنبه شب بر میزان ابرها در دیار صددروازه افزوده خواهد شد و شاهد بارش پراکنده به خصوص در ارتفاعات خواهیم بود برای روز دوشنبه هم در دامغان برف و باران خواهد بارید.

بارش در شهمیرزاد و مهدیشهر

شرایط مشابهی در میامی هم وجود دارد بیشینه و کمینه دمای هوای میامی برای امروز شنبه هشت درجه بالای صفر و سه درجه زیر صفر اعلام شده است آسمان نیمه ابری همراه با افزایش ابر و وزش باد گزارش شده و امشب و فردا شب شاهد وزش باد شدید هم خواهیم بود.

در مهدیشهر آسمان همزمان با صبح شنبه نیمه ابری است اما از فردا بر میزان ابرها افزوده می‌شود در این شهرستان طی روزهای یکشنبه و دوشنبه افزایش ابر، بارش پراکنده برف و باران پیش بینی شده است همچنین دمای هوا نیز کاهش پیدا خواهد کرد.

در گرمسار همزمان با روز شنبه شاهد افزایش ابر خواهیم بود روز یکشنبه بارش‌ها به صورت رگبار پراکنده آغاز می‌شود و در روز دوشنبه بارش برف پیش بینی می‌شود همچنین در این شهرستان شاهد افت دمای هوا نیز طی روزهای آتی خواهیم بود بیشینه و کمینه دمای هوای گرمسار برای امروز شنبه ۱۱ درجه بالای صفر و یک درجه زیر صفر اعلام شده است.

در روزهای یکشنبه و دوشنبه و همچنین صبح سه شنبه در شهمیرزاد شاهد افزایش ابر، وزش باد و بارش باران و برف خواهیم بود بارش‌ها در فولاد محله به صورت برف است بیشینه و کمینه دمای هوای این شهر زیبا برای امروز شنبه سه درجه بالای صفر و چهار درجه زیر صفر اعلام شده است.

کالپوش و رضوان سفید پوش می‌شود

برای سرخه همزمان با بعد از ظهر یکشنبه و صبح دوشنبه بارش پراکنده برف و باران پیش بینی شده است بیشینه و کمینه دمای هوای سرخه برای امروز شنبه هشت و یک درجه بالای صفر برای روز یکشنبه ۹ و دو درجه بالای صفر و برای روز سه شنبه ۱۰ و یک درجه بالای صفر اعلام شده است.

در رضوان و بخش کالپوش شهرستان میامی با ۲۳ ساعت تأخیر نسبت به دیگر نقاط استان سمنان شاهد بارش برف و باران خواهیم بود پیش بینی‌های هواشناسی نشان می‌دهد که سامانه کم فشار بارشی روز سه شنبه به این بخش شرقی نشین می‌رسد و در نهایت برای روزهای سه شنبه و چهارشنبه در کالپوش و رضوان شاهد بارش برف خواهیم بود بیشینه کمینه دمای هوای رضوان برای امروز شنبه پنج و یک درجه بالای صفر اعلام شده است.

طبق اطلاعاتی که در بالا به آن اشاره شد و همچنین توجه به گراف‌های هواشناسی می‌توان دریافت که از امروز کم کم از میزان دمای هوا در شهرهای مختلف استان سمنان کاسته می‌شود و همین امر سبب شده تا مسئولان استانداری سمنان هشدار مصرف گاز و برق و دیگر حامل‌های انرژی را صادر و از مردم بخواهند که کمال صرفه‌جویی را در مصرف گاز و برق داشته باشند.

صرفه جویی در مصرف انرژی

فرج الله ایلیات معاون عمرانی استاندار سمنان با اشاره به ورود سامانه کم فشار بارشی به استان بیان کرد: با توجه به سرد شدن هوا و بارش برف و باران به خصوص در نیمه شمالی و ارتفاعات استان، از تمام مردم درخواست می‌شود که در مصرف انرژی به خصوص گاز و برق کمال همراهی و صرفه‌جویی را داشته باشند.

ایلیات با بیان اینکه تلاش ما این است که بتوانیم با کمک مردم از این پیک سرما و افزایش مصرف گاز بدون محدودیت‌ها عبور کنیم اما اگر مجبور به محدودیت‌ها باشیم، فعلاً در بخش صنعت شاهد این امر خواهیم بود، گفت: امیدواریم که با همراهی مردم از این موقعیت هم عبور کنیم.

وی با بیان اینکه دستورالعمل‌هایی برای مصرف انرژی به خصوص گاز و برق به ادارات و دستگاه‌های اجرایی و پارک‌ها و معابر و … صادر شده که از ادارات و دستگاه‌های خدمت رسان به خصوص شهرداری‌ها درخواست می‌شود که آنان را رعایت کنند تا بتوانیم از این شرایط عبور کنیم، افزود: برای روزهای بارشی همچنین تمام دستگاه‌های خدمت رسان ما از راهداری و اورژانس و هلال احمر و… در آماده باش قرار دارند تا در صورت لزوم خدمت رسانی داشته باشند.