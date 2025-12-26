به گزارش خبرگزاری مهر، حسین حسینی با اشاره به مصوبه کارگروه هماهنگی شرایط اضطرار آلودگی هوای شهرستان اظهار کرد: با توجه به هشدارهای ادارهکل هواشناسی درباره پایداری جو و افزایش غلظت آلایندههای هوا، به منظور حفظ سلامت دانشآموزان و دانشجویان، تمامی مدارس در همه مقاطع تحصیلی و همچنین مهدکودکهای شهرستان آبیک در روز شنبه تعطیل بوده و آموزش به صورت غیرحضوری دنبال خواهد شد.
وی افزود: این تصمیم شامل دانشگاهها و مراکز آموزش عالی شهرستان نیز میشود و کلیه فعالیتهای آموزشی این مراکز در روز شنبه به شکل مجازی برگزار خواهد شد.
فرماندار آبیک همچنین تصریح کرد: مادران شاغل در دستگاهها و نهادهای اداری و دولتی شهرستان که دارای فرزند زیر ۶ سال هستند، فردا به صورت دورکاری به فعالیت اداری خود ادامه خواهند داد.
حسینی در پایان گفت: این تصمیم در راستای مدیریت شرایط اضطراری آلودگی هوا و با هدف کاهش ترددهای غیرضروری و حفظ سلامت شهروندان، در جلسه کارگروه اضطرار آلودگی هوای شهرستان آبیک اتخاذ شده است.
