به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الجزیره، دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا در گفت‌وگو با نشریه پولیتیکو گفت: به‌زودی و زمانی که آن را مناسب بدانم، با ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه گفت‌وگو خواهم کرد.

وی همچنین درباره ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهوری اوکراین نیز افزود: «زلنسکی هیچ چیزی ندارد، مگر اینکه من با آن موافقت کنم؛ بنابراین خواهیم دید چه چیزی در اختیار دارد و فکر می‌کنم دیدار با او می‌تواند ثمربخش باشد.

ترامپ در ادامه ادعای روزها و ماه‌های اخیر خود مبنی بر مساعد شدن شرایط برای آتش بس در اوکراین را تکرار کرد و مدعی شد: فکر می‌کنم اوضاع با زلنسکی و با پوتین نیز به‌خوبی پیش خواهد رفت.