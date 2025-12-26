  1. بین الملل
۶ دی ۱۴۰۴، ۰:۰۷

ترامپ: به‌زودی و در زمان مناسب با پوتین گفت‌وگو می‌کنم

رئیس جمهوری آمریکا در تازه‌ترین اظهار نظر درباره جنگ اوکراین گفت که در زمان مناسب با همتای روس خود در این خصوص گفت وگو خواهد کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الجزیره، دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا در گفت‌وگو با نشریه پولیتیکو گفت: به‌زودی و زمانی که آن را مناسب بدانم، با ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه گفت‌وگو خواهم کرد.

وی همچنین درباره ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهوری اوکراین نیز افزود: «زلنسکی هیچ چیزی ندارد، مگر اینکه من با آن موافقت کنم؛ بنابراین خواهیم دید چه چیزی در اختیار دارد و فکر می‌کنم دیدار با او می‌تواند ثمربخش باشد.

ترامپ در ادامه ادعای روزها و ماه‌های اخیر خود مبنی بر مساعد شدن شرایط برای آتش بس در اوکراین را تکرار کرد و مدعی شد: فکر می‌کنم اوضاع با زلنسکی و با پوتین نیز به‌خوبی پیش خواهد رفت.

